Su parkının maskotu Alex turistlerin tatil fotoğraflarını renklendiriyor!

Antalya'daki su parkının maskotu 30 yaşındaki papağan Alex, rengarenk tüylerinin yanı sıra, cana yakınlığıyla dikkat çekiyor. Kimi zaman bir çocuğun, kimi zaman bir kadının kolunda objektife poz veren Alex, su parkının fotoğraf stüdyosunda yaşıyor.

Alex, günün belli saatlerinde fotoğraf gezisine çıkarılıyor. Kendisi için hazırlanan gezi çubuğunun üzerinde parkı dolaşan Alex, isteyenlerin omzuna veya koluna konarak poz veriyor.

Alex'in 'Ara Macao' cinsi bir papağan olduğunu belirten Genel Müdür Burhan Gümüşoğlu, “Papağan uzun zamandır bünyemizde hizmet veren fotoğraf stüdyosunun bir üyesi. Günün belli saatlerinde su parkının içinde turistlerle fotoğraf çektirir. Geri kalan zamanlarda da çekirdek çitler, yemek yer, dinlenir. Bizim maskotumuz" dedi. (DHA)





