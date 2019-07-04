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Su samurları balık avlarken görüntülendi

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM  | 04.07.2019 10:18 | Son Güncelleme

Erzincan'ın Kemah ilçesindeki Karasu Nehri'nde görüntülenen su samuru balık avlarken görüntülendi. Nesli tükenmekte olan türler arasında gösterilen ve koruma altında bulunan su samurlarının av anı cep telefonlarıyla böyle kaydedildi.

Su samurları balık avlarken görüntülendi

Kemah ilçesinden geçen Karasu Nehri’ni besleyen derede balık avladıkları sırada görüntülenen iki su samurunun hareketleri çevredekilerin ilgisini çekti. Amatör bir balıkçı tarafından cep telefonuyla çektiği görüntülerde, su samurları balık sürüsünü kovalıyor, kimi zaman suyun kenarına çıkarak birbirlerini gözlüyor. Balık avlayan iki su samuru daha sonra gözden kayboluyor.

Öte yandan nesli koruma altında olan su samuru popülasyonunun bölgede son yıllarda artış göstermesinin sevindirici olduğu kaydedildi.

Su samurları balık avlarken görüntülendi

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
su samuru Erzincan

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