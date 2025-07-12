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Su şişesi yüzünden iki kişi kör oldu! O markanın binlerce ürünü toplatılıyor!

Walmart, yaklaşık 850 bin paslanmaz çelik su şişesini geri çağırıyor. ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu bu ürünlerin ciddi darbe ve yırtılma tehlikeleri oluşturduğunu açıkladı. İki kişinin ise kör olduğu ortaya çıktı.

Su şişesi yüzünden iki kişi kör oldu! O markanın binlerce ürünü toplatılıyor!

Amerikan perakende zinciri Walmart, yaklaşık 850 bin paslanmaz çelik su şişesini geri çağırıyor. Walmart'ın 2017'den bu yana ülke genelindeki mağazalarında satılan “Ozark Trail 64 oz Paslanmaz Çelik Yalıtımlı Su Şişeleri”ni kapsıyor.

Su şişesi yüzünden iki kişi kör oldu! O markanın binlerce ürünü toplatılıyor! 1

İKİ KİŞİ KÖR OLDU

ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu tarafından perşembe günü yayınlanan bir bildiriye göre, bu ürünler ciddi darbe ve yırtılma tehlikeleri oluşturuyor. Walmart, şişelerini açarken bu kapakların yüzüne çarpması sonucu yaralanan üç tüketici bildirimi aldı. CPSC, bu kişilerden ikisinin gözüne darbe aldıktan sonra kalıcı görme kaybına uğradığını da belirtti.

Su şişesi yüzünden iki kişi kör oldu! O markanın binlerce ürünü toplatılıyor! 2

Tüketicilerden, artık kullanılmayan Ozark Trail şişelerini kullanmayı bırakmaları ve paralarının tamamını geri almak için Walmart'a başvurmaları isteniyor.

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Anahtar Kelimeler:
su şişesi
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