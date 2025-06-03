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Su, tuz ve sirke zengin ediyor! Sosyal medyanın yeni akımı izleyeni şaşkına çevirdi

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Çiğdem Sevinç

Nasreddin hocanın fıkrası gibi olay! Sosyal medyada yayılan ve su, sirke, tuz karışımıyla euro banknotunun “çoğaltılabildiğini” iddia eden video milyonlarca izlendi. Ancak bu videolar banknotlar üzerinden çekildiği için yasal sorunlar oluşturabilir.

Sosyal medyada paylaşılan bir video, kısa sürede milyonlarca izlenerek tartışmaların odağı haline geldi. Görüntülerde, su, sirke ve tuz karışımıyla bir euro banknotunun 'çoğaltılabildiği' iddia edidi. Bir sosyal medya fenomeni, sözde yöntemi kendi hesabında adım adım paylaşarak takipçilerini şaşkına çevirdi.

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SU, SİRKE, TUZ

Fenomen videosunda, bir kaba su, sirke ve tuz ekliyor. Ardından bir adet euro banknotu bu karışımın içine bırakılarak yaklaşık yarım saat bekliyor. Fenomenin karışımdan çıkardığı banknotun üstünden ikinci bir banknot çıkıyor.

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YASAL AÇIDAN BAŞINIZI YAKABİLİR

Video kısa sürede sosyal medyada tepki topladı. Ayrıca bu tür içerikler her ne kadar sosyal medyada 'deney' gibi sunulsa da, banknot üzerinde yapılan bu tür işlemlerin hukuki karşılığı olabilir.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya para
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