Endonezya'da açık büfe kahvaltılık alarak bir masaya oturmak üzere yürüyen kadın hayatının şokunu yaşadı. Merdivenden çıktıktan sonra elindeki tabakla havuzun üzerine doğru yürüyen kadın, kendisini bir anda havuzun içinde buldu.
Bir anlık dalgınlığı nedeniyle suyun içine düşen kadın neye uğradığını şaşırırken herhangi bir sorun yaşamadan su üstüne çıktı. Yardımına orada bulunan kişiler koştu. Sosyal medyada yayılan görüntü çok sayıda kişi tarafından izlendi, su üzerinde yürümeye çalışan kadın şeklinde yorumlarla aynı zamanda alay konusu oldu.
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