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Su üzerinde yürümeye çalışan kadın

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 24.05.2019 14:31 | Son Güncelleme

Endonezya'da bir mekanda açık büfe kahvaltı aldıktan sonra yürüyen kadının dalgınlığı havuzda son buldu. İlginç anlara sahne olan olay kameraya yansıdı.

Endonezya'da açık büfe kahvaltılık alarak bir masaya oturmak üzere yürüyen kadın hayatının şokunu yaşadı. Merdivenden çıktıktan sonra elindeki tabakla havuzun üzerine doğru yürüyen kadın, kendisini bir anda havuzun içinde buldu.

Bir anlık dalgınlığı nedeniyle suyun içine düşen kadın neye uğradığını şaşırırken herhangi bir sorun yaşamadan su üstüne çıktı. Yardımına orada bulunan kişiler koştu. Sosyal medyada yayılan görüntü çok sayıda kişi tarafından izlendi, su üzerinde yürümeye çalışan kadın şeklinde yorumlarla aynı zamanda alay konusu oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Endonezya kadın havuz kahvaltı

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