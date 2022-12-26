Suadiye'deki evi üzerine alınca davalık olmuşlardı! Seren Serengil annesiyle barıştı

Bir süredir küs olan Seren Serengil ve annesi Nevin Teoman'dan güzel haber geldi. Miras yüzünden arası açılan anne - kız barıştı. Annesiyle arasındaki buzları eriten Serengil güzel haberi Instagram sayfasından duyurdu.

Annesiyla barışan ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından göndermeli bir paylaşımda bulundu. Annesiyle yer alan bir karesini paylaşan Serengil, gönderisine; ''Şimdi en mutlu, en neşeli, en zengin, en engin benim... Annem is back. Aramızı bozmak isteyenler avuçlarını yaladılar, benim annem beni bilir ve bana çok düşkündür. Her anne gibi ama benimki sanırım bir tık daha fanatik...

Hep dedim size, bu işler annemin işleri değil diye, neyse umarım bizi rahat bırakırlar artık. Bir geldi bütün havam değişti, ne kadar güçlü hissediyorsun, ne kadar özlemişim anlatamam... Bu yıl çok kötülüklerle karşılaştım ama Allah hep oyunları bozar ve bozdu.. Annem olsun gerisi olmayı versin, çünkü onsuz ben çok fakirim.'' notunu düştü.



Seren Serengil ile Nevin Teoman, bir süredir 30 milyon değerindeki evleri için davalık olmuşlardı. Nevin Teoman kızı Seren Serengil'e evi vermiş daha sonra da "Beni kandırdı" diyerek dava açmıştı. Davayla alakalı bir gizlilik kararının olduğunu belirten Seren Serengil, annesinin davayı diğer kızlarının korkusundan ötürü açtığını söyledi ve dilekçede yazılanlardan da haberinin olmadığını anlattı.

NE OLMUŞTU?

Seren Serengil ile annesi Nevin Teoman'ın, Suadiye'deki evleri yüzünden arası açıldı. Seren Serengil, annesi Nevim Teoman'ın tüm masraflarını karşılayacağını belirtip, ölünceye kadar bakma vaadi sözleşmesi imzalatıp Suadiye'deki evin tapusunu üzerine geçirdi. Anne Nevin Teoman ise kızı hakkında şok suçlamalarda bulunarak dava açtı.



Teoman mahkemeye başvurarak "Ne imzaladığımın farkında değildim. Kızım beni kandırdı. Ne sağlık sigortamı ödedi ne de faturalarımı. 30 milyonluk dairemi de üzerine geçirdi" diyerek dilekçe verdi. Seren Serengil'in annesi Nevin Teoman, ilk evliliğinden olan kızı Fulya Telli'nin kendisine maddi-manevi destek olduğunu, Öztürk Serengil'den olan kızı Selin Serengil'in ise hiçbir yardımının olmadığını iddia etti.

Davanın geçtiğimiz sene açıkladığını ve yayın yasağının olduğunu söyleyen Seren Serengil ise Instagram hesabından annesiyle olan bir mesajını yayınlayarak hakkındaki iddialara cevap verdi. Annesinin kendisine "Benimle ilgili değil, ablanlar yaptırdı" mesajını paylaşan Serengil, şu ifadeleri kullandı: "Geçen sene açıldı bu dava ve dava açıldıktan sonra ben anneme bir ses kaydı attım annecim bu ne diye. Annem bana bu cevabı attı... Ve biz dava açtığı halde annemle görüştük çünkü annem onlardan korkusuna bu davayı açtı hatta dava dosyasında benim için yazılanlardan bile haberi yoktu, ben ona okuyunca ablamın avukatları için 'Allah cezalarını versin' dedi. Annem hem GATA Devlet Hastanesi'ne gitti hem noterde vasiyet verdi hem de ömür boyu bakım sözleşmesi yaptık. Bu sözleşme şunu içerir... Evimi kızıma hibe ediyorum o da bana baksın ömür boyu"

