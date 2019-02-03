Sualtı fotoğraf yarışması kazananları belli oldu

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM  | 03.02.2019 12:53 | Son Güncelleme

Dünyanın dört bir yanından sualtı fotoğrafçıları, bu yıl 7. kez düzenlenen Okyanus Sanatı Sualtı Fotoğraf Yarışması için masmavi denizleri ve gizemlerini keşfe çıktı. Yarışmaya 16 kategoride katılan yüksek çözünürlüklü fotoğraflar, bu yılı şimdiye kadarki en rekabetçi yıl haline getirdi.

Fotoğrafçı Duncan Murrell, Filipinler’deki Honda Körfezi’nde yüzen üç şeytan vatozunun büyülü fotoğrafıyla birincilik ödülü aldı.

2018 Okyanus Sanatı Sualtı Fotoğraf Yarışması'nın kazananları belli oldu

2018 Okyanus Sanatı Sualtı Fotoğraf Yarışması'nın Aynasız Macro kategorisinde birincilik kazanan fotoğraf.
Aynasız Geniş Açı kategorisinde birincilik kazanan fotoğraf.
Geniş Açı kategorisinde birincilik kazanan fotoğraf.
Aynasız Davranış kategorisinde üçüncülük kazanan fotoğraf.
2018 Okyanus Sanatı Sualtı Fotoğraf Yarışması'nın Portre kategorisinde birincilik kazanan fotoğraf.
2018 Okyanus Sanatı Sualtı Fotoğraf Yarışması'nın Deniz Yaşamı Davranışları kategorisinde üçüncülük kazanan fotoğraf.
Soğuk Su kategorisinde birincilik kazanan fotoğraf.
Sualtı Sanatı kategorisinde Mansiyon Ödülü'ne layık görülen fotoğraf.
Macro kategorisinde birincilik kazanan fotoğraf.
2018 Okyanus Sanatı Sualtı Fotoğraf Yarışması'nın Portre kategorisinde Mansiyon Ödülü'ne layık görülen fotoğraf.
Kompakt Geniş Açı kategorisinde üçüncülük kazanan fotoğraf.
Geniş Açı kategorisinde Mansiyon Ödülü'ne layık görülen fotoğraf.
2018 Okyanus Sanatı Sualtı Fotoğraf Yarışması'nın Portre kategorisinde Mansiyon Ödülünü kazanan fotoğraf.
2018 Okyanus Sanatı Sualtı Fotoğraf Yarışması'nın Yeni Başlayanlar kategorisinde birincilik kazanan fotoğraf.
Portre kategorisinde Mansiyon Ödülü'nü kazanan fotoğraf.
2018 Okyanus Sanatı Sualtı Fotoğraf Yarışması'nı kazanan fotoğraf.
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