Suat Suna, Armağan Çağlayan'ıon programına konuk olması sebebiyle 27 Eylül 2022 Salı gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Program fragmanının yayınlanmasının ardından birçok kişi ünlü şarkıcıya ilişkin arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, Suat Suna kimdir? Armağan Çağlayan'ın konuğu Suat Suna nereli ve kaç yaşında, kaç kez evlendi?

SUAT SUNA KİMDİR?

Suat Suna 26 Mayıs 1975 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Suat Suna'nın babası keman üstadı Mehmet Sait Suna, annesi avukat Tomris Suna'dır. Suat Suna'nın kardeşi Selçuk Suna ise klarnet sanatçısıdır:

4 yaşında keman öğrenmeye başlayan Suat Suna okuluyla eş zamanlı olarak devam ettiği İstanbul Üniversitesi Konservatuvarı Keman Bölümünü 1992'de bitirdi. 1994 yılında Saint Benoit Fransız Lisesinden mezun oldu.

2002'de Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesini bitiren ünlü şarkıcı müzik yarışmalarına katıldı. birçok müzik firmasından teklif alan Suat Suna ilk albümü 'Ansızın Çektin Gittin' 1993 yılında piyasaya çıkar. Ünlü şarkıcı birçok albümü ve yayınlandığı dönemde hit olan çok sayıda şarkısı vardır.

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN'IN KONUĞU SUAT SUNA'NIN ALBÜMLERİ NELERDİR?

1993 Ansızın Çektin Gittin

1994 Sözüne Kanmam

1995 Hasret Fenerleri

1996 Rüyam ve Sen

1998 Yapamam Sensiz

1999 Yolun Açık Olsun

2000 Sana Haksızlık Ettim

2002 Su Damlası

2004 Leyla

2006 ON

2009 Aşkın Adı

2013 Senden Başka

2017 Seni Buldum

2021 Aramızda Uçurumlar

SUAT SUNA KAÇ KEZ EVLENDİ?

Suat Suna 2003 yılında ünlü sunucu Melike Öcalan ile evlenmiştir. İkili 2008 yılında boşandı.

Ünlü şarkıcı 20112 yılında Burcu Balkanlı ile evlenmiştir.

SUAT SUNA EVLİ Mİ?

Suat Suna evli ve iki çocuk babasıdır.

