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Suat Suna kimdir? Armağan Çağlayan'ın konuğu Suat Suna nereli ve kaç yaşında, kaç kez evlendi?

27.09.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suat Suna, Armağan Çağlayan'ın sorularını yanıtladı ve hayat hikayesini anlattı. 'Aramızda Uçurumlar', 'O Lelli', 'Yalan Değil', 'Bir Ben Yapamam Sensiz' gibi seslendirdiği şarkılarla bir döneme damga vuran ünlü şarkıcının biyografisi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi internette ünlü şarkıcı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Suat Suna kimdir? Armağan Çağlayan'ın konuğu Suat Suna nereli ve kaç yaşında, kaç kez evlendi?

Suat Suna kimdir? Armağan Çağlayan'ın konuğu Suat Suna nereli ve kaç yaşında, kaç kez evlendi?

Suat Suna, Armağan Çağlayan'ıon programına konuk olması sebebiyle 27 Eylül 2022 Salı gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Program fragmanının yayınlanmasının ardından birçok kişi ünlü şarkıcıya ilişkin arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, Suat Suna kimdir? Armağan Çağlayan'ın konuğu Suat Suna nereli ve kaç yaşında, kaç kez evlendi?

SUAT SUNA KİMDİR?

Suat Suna 26 Mayıs 1975 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Suat Suna'nın babası keman üstadı Mehmet Sait Suna, annesi avukat Tomris Suna'dır. Suat Suna'nın kardeşi Selçuk Suna ise klarnet sanatçısıdır:

4 yaşında keman öğrenmeye başlayan Suat Suna okuluyla eş zamanlı olarak devam ettiği İstanbul Üniversitesi Konservatuvarı Keman Bölümünü 1992'de bitirdi. 1994 yılında Saint Benoit Fransız Lisesinden mezun oldu.

2002'de Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesini bitiren ünlü şarkıcı müzik yarışmalarına katıldı. birçok müzik firmasından teklif alan Suat Suna ilk albümü 'Ansızın Çektin Gittin' 1993 yılında piyasaya çıkar. Ünlü şarkıcı birçok albümü ve yayınlandığı dönemde hit olan çok sayıda şarkısı vardır.

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN'IN KONUĞU SUAT SUNA'NIN ALBÜMLERİ NELERDİR?

1993 Ansızın Çektin Gittin
1994 Sözüne Kanmam
1995 Hasret Fenerleri
1996 Rüyam ve Sen
1998 Yapamam Sensiz
1999 Yolun Açık Olsun
2000 Sana Haksızlık Ettim
2002 Su Damlası
2004 Leyla
2006 ON
2009 Aşkın Adı
2013 Senden Başka
2017 Seni Buldum
2021 Aramızda Uçurumlar

SUAT SUNA KAÇ KEZ EVLENDİ?

Suat Suna 2003 yılında ünlü sunucu Melike Öcalan ile evlenmiştir. İkili 2008 yılında boşandı.

Ünlü şarkıcı 20112 yılında Burcu Balkanlı ile evlenmiştir.

SUAT SUNA EVLİ Mİ?

Suat Suna evli ve iki çocuk babasıdır.

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