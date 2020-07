SUBÜ Rektörü Mehmet Sarıbıyık:

Bir kanalın canlı yayın konuğu olan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, SUBÜ’ye ilişkin bilgiler paylaştı.

Rektör Sarıbıyık, üniversite tercih sürecinin konuşulduğu programda SUBÜ’ye ilişkin bilgiler paylaşarak +1 Uygulamalı Eğitim Modeli ve iş dünyası ile iş birliğinin günümüzde her geçen gün artan önemine vurgu yaptı.

Köklü birimlere sahip bir üniversite olduklarını belirten Rektör Sarıbıyık, “24 bin 285 öğrenci, 496 akademik ve 363 idari personelle eğitim-öğretime devam ediyoruz. Bilgiye artık her yerde çok kolay bir şekilde ulaşılabilen bir devirdeyiz. Dolayısıyla beceri ön plana çıkıyor. Biz de bilgiyi beceriyle bütünleştiriyoruz. Mottomuz bu. Bunu +1 Uygulamalı Eğitim Modeli ile gerçekleştiriyoruz. Fakülte ve meslek yüksekokullarımızdaki teknik ya da sosyal bölümler fark etmeksizin tüm öğrencilerimiz bir dönem tam zamanlı olarak iş yeri eğitimi alıyorlar. Sektörün beklentisi uygulama becerisine sahip nitelikli insan. Sektör, ‘Gelin öğrencileri birlikte yetiştirelim’ çağrımıza cevap verdi. Biz birlikte öğrenci yetiştiriyor ve müfredatlarımızı birlikte belirliyoruz. Bu müfredatlarla öğrencilerimiz mezun olduklarında iş dünyasının beklediği niteliklere sahip olmuş oluyorlar. Teknoloji Fakültesi’nde mühendislik bölümlerimiz oldukça iyi durumda. Okulu bitirmeden iş tecrübesine sahip olan öğrencilerimiz çok kolay bir şekilde iş bulabiliyorlar. Turizm Fakültemiz bu anlamda önemli. Özellikle Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümümüz ön plana çıkıyor. Spor Bilimleri Fakültemiz köklü bir fakülte. Şu anda 100’e yakın milli sporcumuz var. Milli sporcularımız özellikle kampa gittikleri zaman devamsızlık sorunları oluyor. Biz yönetim kurulu kararıyla kamp esnasındaki devamsızlıkları görmezden geliyoruz. Bu da milli sporcularımızın uluslararası düzeyde ülkemizi daha rahat temsil etmelerini sağlıyor. Bazen öğrencilerimizle karşılaşıyoruz. Diplomalarıyla teşekkür etmek için geldiklerinde ‘İş buldunuz mu?’ diye sorduğumuzda direkt olarak ‘Evet hocam bulduk. Uygulama için gittiğimiz yerde işe devam ediyoruz’ diyorlar. Bu bizim ve hocalarımızın en mutlu olduğu an. Öğrencilerimizi yetiştirdiğimizde iş sahibi olmalarını oldukça önemsiyoruz. Onları kendi çocuklarımız gibi görüyoruz” dedi.