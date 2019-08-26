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Suç makinesi bu kez kaçamadı!

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 26.08.2019 19:51 | Son Güncelleme

Gaziantep’te 6 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Suç makinesi bu kez kaçamadı!

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında 6 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan şüphelinin saklandığı adresi tespit etti.

Adrese operasyon düzenleyen jandarma, 5607 sayılı kanuna muhalefet, resmi belgede sahtecilik, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, hükümlü veya tutuklunun kaçması, dolandırıcılık ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçlarından kaydı olan Yunus Ö.’yü gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheli, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
gaziantep karakol

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