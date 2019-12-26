Suçluların yeni yöntemine dikkat

Stantinko botneti’nin yaklaşık yarım milyon bilgisayarı kontrol eden ve en az 2012’den beri aktif olan operatörleri, temel olarak Rusya, Ukrayna, Belarus ve Kazakistan’daki kullanıcıları hedef alsa da artık genişleyerek yeni bir iş modeline geçti.

Araştırmayı yürüten ESET analisti Vladislav Hrčka, “Yıllarca tıklama sahteciliği, reklam ekleme, sosyal medya sahteciliği ve kimlik bilgisi hırsızlığı ile ilerleyen Stantinko, Monero madenciliğine başladı. Stantinko operatörleri, en az Ağustos 2018’den

beri, kontrol ettikleri bilgisayarlara kripto para madenciliği modülü dağıtıyorlar” şeklinde konuştu.

SIRADIŞI GİZLENME YÖNTEMİNE SAHİP



ESET güvenlik ürünlerinin “CoinMiner.Stantinko“ olarak belirlediği Stantinko kripto para madenciliği modülü, xmr-stak açık kaynak kripto para madencisinin yüksek derecede değiştirilmiş bir versiyonu. Bu modülün en önemli özelliği, analizi önlemek ve algılamadan kaçınmak için kullandığı gizlenme yöntemi.

Hrčka, “Rastgele denebilecek şekilde kaynak düzeyinde gizlenme kullanılması ve Stantinko operatörlerinin her yeni kurban için bu modülü ayrı olarak derlemesi sayesinde, modülün her örneği benzersiz hale geliyor” diyerek durumu açıkladı.