Suçsuz olduğu 38 yıl sonra ortaya çıktı! Ömrünün yarısından fazlasını hapiste geçirmiş...

İngiltere’de, 38 yılını hapiste geçiren 68 yaşındaki Peter Sullivan’ın cinayet suçlusu olmadığı ortaya çıktı. Olay, İngiliz tarihinin en uzun süre çözülemeyen davalarından biri olarak kayda geçti.

Sullivan, 1987 yılında 21 yaşındaki Diane Sindall'ı öldürmekten suçlu bulunmuştu. Genç kadın, gece vardiyasından dönerken aracı bozulmuş, yürürken saldırıya uğrayıp öldürülmüştü.

DNA RAPORLARI TEKRAR İNCELENDİ

O dönemde Sullivan’ın olay sırasında sarhoş olduğu ve elinde levye taşıdığı iddia edilmişti. Ancak Sullivan her zaman suçlamaları reddetmişti. Yıllar sonra yapılan DNA testleri, olay yerinde Sullivan’a ait hiçbir iz bulunmadığını ortaya koydu. DNA, kimliği belirsiz başka bir erkeğe ait çıktı.

SORUŞTURMA YENİDEN BAŞLATILDI

Temyiz mahkemesi yeni kanıtları değerlendirerek mahkumiyeti kaldırdı. Sullivan serbest bırakıldı.

Polis, gerçek katili bulmak için soruşturmayı yeniden başlattı. Ancak DNA veritabanında henüz bir eşleşme bulunamadı.