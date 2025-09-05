Mynet Trend

Suçu bile belli değil ancak müebbet hapis cezası aldı! Annesi yardım kampanyası başlattı

Dubai’de ömür boyu hapis cezası alan İngiliz hukuk öğrencisi Mia O’Brien için ailesi yardım kampanyası başlattı. Annesi, kızının “yanlış insanlarla tanışarak büyük bir hata yaptığını” söyledi. Ancak O’Brien'ın suçunun ne olduğu henüz bilinmiyor.

Çiğdem Sevinç

İngiltere'nin Liverpool kentinden 23 yaşındaki hukuk öğrencisi Mia O’Brien, Dubai’de ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Genç kızın ailesi, yasal süreç ve seyahat masrafları için bir bağış kampanyası başlatarak yardım çağrısında bulundu.

McKenna'nın hangi suçtan hüküm giydiği bilinmiyor ancak Birleşik Arap Emirlikleri'nde uyuşturucu kaçakçılığı davalarında, duruma ve uyuşturucu miktarına bağlı olarak müebbet hapis cezası verilebiliyor.

"YANLIŞ İNSANLARLA TANIŞTI VE ÇOK BÜYÜK BİR HATA YAPTI"

Mia'nın annesi Danielle McKenna, bağış sayfasında yaptığı açıklamada, “Mia Dubai'de ömür boyu hapis cezası aldı ve şu anda merkez cezaevinde. Bir anne olarak yıkılmış durumdayım. Kızımı geçen Ekim ayından beri göremedim,” dedi.

46 yaşındaki McKenna, kızının kötü arkadaş çevresi nedeniyle büyük bir hata yaptığını belirterek, “Mia daha önce hayatında yanlış bir şey yapmamıştı. Üniversitede hukuk okuyordu. Ne yazık ki yanlış insanlarla tanıştı ve çok büyük bir hata yaptı. Şimdi bunun bedelini ödüyor,” ifadelerini kullandı.

700 EURO TOPLANDI

Yardım kampanyasında toplanan paranın Mia’ya gönderileceğini, olası avukatlık ücretlerinde ve aile üyelerinin Dubai’ye seyahati için kullanılacağını söyleyen McKenna, “Şu anda çok zor bir dönemden geçiyor. Ömür boyu hapis cezası aldıktan sonra başka bir cezaevine transfer edildi. Bu hepimiz için büyük bir şok oldu,” dedi.

Ailenin başlattığı yardım kampanyası £1.600 hedef koyarken, şu ana kadar yaklaşık £700 toplandı.

