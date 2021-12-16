Suda patatesli haluj nasıl yapılır? İşte haluj tarifi ve malzemeleri

Çerkez mantısı olarak bilinen haluj, Düzce’de yapılan yöresel yemeklerden birisidir.Haluj, normal mantıya göre daha büyük yapılır ve patateslidir. Suda patatesli haluju haberimizdeki tariften yardım alarak evinizde hazırlayabilirsiniz. İşte haluj tarifi ve malzemeleri...

SUDA PATATESLİ HALUJ MALZEMELERİ

1 kg haşlanmış patates

1 baş sarımsak

4-5 adet büyük boy soğan

I çay bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı biber salçası

2 kg un

1 yemek kaşığı domates salçası

Kırmızı toz biber

100 g tereyağı

2 kg yoğurt

Karabiber

1 tutam reyhan

Pul biber

Tuz

SUDA PATATESLİ HALUJ NASIL YAPILIR?

İç malzemeleri hazırlayın Soğanları doğrayın ve sıvı yağda kavurun. Sonrasında tuz, reyhan ve talep edilen baharatları ilave edip haşlanmış ezilmiş patatesler ile karıştırın ve hazır hale getirin. Bir kaba yeterli miktarda tuz, su ve un koyun ve kulak memesinden daha kalın hamur elde edin. 4 beze hamur yuvarlayın ve 5 dakika dinlendirin. Çok ince olmayacak şekilde açın ve su bardağı ile kezin. Kesilen hamura 2 çay harçtan konup örtün.

Bütün hamurları büyük derin bir tencereye su koyup kaynatın. Biraz sıvı yağ ve tuz ekleyin. Hamurları tek tek atın ve 10 ile 15 dakika kadar pişirin.

Bir tavaya sıvı yağ ekleyin ve rendelenmiş sarımsakları koyup kavurun. Toz biber ilave ederek renklendirin. Tepsiye kevgirle alınmış pişen hamurların üzerine sarımsaklı yağ ekleyin. İsteğe göre üzerine yoğurt dökerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

