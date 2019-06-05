Ölü sayısı 60'a yükseldi! Tansiyon yükseliyor

Birçok Hartum sakini müdahaleden Acil Destek Güçleri adlı milisleri sorumlu tuttu. Daha öncae Janjaweed diye bilinen bu milisler, Darfur ve Batı Sudan'daki çatışmalarda kötü bir ün kazanmıştı.

Ancak Pazartesi günü Sudan Ordusu, eylemcileri meydandan çıkartmak için müdahaleye başladı.

Protestocuların temsilcileri, 30 yıllık iktidarın ardından devrilen eski Cumhurbaşkanı Ömer el Beşir'in ardından iktidara gelen Geçici Askeri Konsey ile müzakereler yürütmüşü. Görüşmeler sonucu, seçimlerle sonuçlanacak üç yıllık bir geçiş sürecinde uzlaşılmıştı.

Sudan Ordusu uluslararası alanda kınanırken, Birleşmim Millletler Güvenlik Konseyi'nde şiddet olaylarını kınama girişimi, Çin ve Rusya tarafından engellendi.

Eylemleri örgütleyen Sudan Odalar Birliği, Geçici Askeri Konseyi "katliam" yapmakla suçladı ve destekçilerine barışçıl yöntemlerle protestoya devam etme çağrısı yaptı.

Sudanlı Doktorlar Merkez Komitesi, daha önce ölü sayısını 40 olarak açıklamıştı, ancak daha sonra grubun Facebook sayfasında bu sayı 60 olarak güncellendi.

Ancak Hartum'un büyük kısmında sessizlik hakim olduğu belirtiliyor. Görgü tanıkları, eylemcilerin barikatlar kurup, lastik yaktıkları meskun mahallere çekildiğini aktardı.

Geçici Askeri Konsey daha sonra seçimlerin dokuz ay içinde yapılacağını açıkladı. Eylemciler, adil bir seçim yapılabilmesini garantilemek ve eski hükümetle bağlantılı siyasi yapıyı dağıtabilmek için daha uzun süre gerektiğini savundu.

Görgü tanığı, amcasının üç genç erkeğin sokakta infaz edilmesine şahit olduğunu aktardı.

Yine adının açıklanmasını istemeyen bir başka görgü tanığı da BBC'ye yaptığı açıklamada, Janjaweed milisleri tarafından aracından indirilip, dövüldüğünü anlattı.

Hartum'a giden uçuşlarda da aksama yaşandı.

Bir diğer görgü tanığı da Acil Müdahale Güçleri'nin "Hartum'un her yanında olduklarını" belirtti.

Görgü tanığı "Mahalleleri kuşatıyorlar, insanları tehdit ediyorlar. Gerçek mermiler kullanıyorlar. Her yerdeler. Güvende değiliz ve güvenlik güçlerine güvenmiyoruz. Tam bir kaos var" dedi.

Sudan'ın ikinci büyük kenti Omdurman'da da, ağır silahlı birliklerin sokaklarda devriye gezdikleri belirtildi.

Geçici Askeri Konsey'den General Abdül Fettah el Burhan daha önce devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, konseyin protestocularla "müzakereye son verme" kararı aldığını, daha önce yapılan tüm anlaşmaların iptal edildiğini ve seçimlerin dokuz ay içinde yapılacağını söylemişti.

ABD, İngiltere ve Norveç ise "ciddi kaygıları" olduğunu söylemiş ve iktidarın sivillerin öncülüğündeki bir hükümete devredilmesi çağrısında bulunmuştu.