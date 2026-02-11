Süheyl Batum'dan Fenerbahçe'nin transferlerine zehir zemberek sözler! "Bahçıvan sözleşmesiyle oynuyor"

Galatasaray Şubat Ayı Divan Kurulu toplantısında konuşan Süheyl Batum, hem sarı-kırmızılı yönetimi karşılaşılan olaylar karşısında sessiz kalmasını eleştirirken, hem de ezeli rakip Fenerbahçe'nin transferlerine göndermelerde bulundu. İşte o sözleri...

FENERBAHÇE'YE SERT SÖZLER! "BİRİ BAHÇIVAN SÖZLEŞMESİYLE OYNUYOR..."

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Süheyl Batum, "Rakibimizin en önemlisi 4 oyuncusu. Kerem Aktürkoğlu, Musaba, Asensio, Kante. 4'ü de hukukun kurallarına yok sayarak getirilmiş. Biri bahçıvan sözleşmesiyle oynuyor. Kendileri söylüyorlar. Hatta bu sayede Asensio'nun limitini bu sayede açtık diyorlar. Galatasaray hiçbir şey söylemiyor.

Samsunspor Başkanı 'bizim oyuncumuzu bize sormadan ayarlamışlar, idmana çıkmıyor' diyor. FIFA'ya gideceğim diyen Yüksel Yıldırım futbolcumu serbest bıraktım dedi. Groskretuz transferini belgeleri 5 dakika geç verdik diye olmadı. Yıllarca dalga geçtik. Bütün millet de bizimle dalga geçti. Kante transferinde ise izin verildi." dedi.

"KİMSE NE YAPIYORSUNUZ KARDEŞİM DİYE SORMAZ MI?"

"Galatasaray 40 milyonun takımı. 121 yıllık takımı. Tüm bu yaşananları nasıl görmezden gelir? Süper Kupa'da Galatasaray'ın şampiyon olacağı ortaya çıkınca bir anda kural değişti. Kim değiştirdi? Hacıosmanoğlu. TFF Başkanı diyemiyorum. Başka bir kulübün asbaşkanı gibi çalışan bir adam. Nasıl değiştirdin? Galatasaray Spor Kulübü'nden kimse 'Ne yapıyorsunuz kardeşim?' diye sormaz mı?" diye sitem etti.

"BİZ ICARDI'Yİ VERMEYECEĞİZ DEMESİNİ BEKLERDİM..."

Süheyl Batum, "Mauro Icardi, Metin Oktay efekti yaratmış bir adamdır! Icardi'ye Eylül ayından beri saldırı var. En son 'Icardi Juventus'a gidiyor' diye haber çıktı, sonra Juventus 'Biz Icardi'yi istemiyoruz' diye açıklama yaptı. Icardi'si olan takımın yönetim kurulu ve başkanından da 'Juventus istemediği için gitmiyor' değil, 'Biz Icardi'yi kimseye vermeyeceğimiz için gitmeyecek' demesini beklerdim!

Bunu demediği için de hepsinden, özellikle başkandan; eğer yapamıyorsa bize nedenini söyleyip, 'ben yapamıyorum yerime başkasını seçin' demesini bekliyorum!" ifadelerini kullandı.

"OKAN BURUK'A SALDIRDILAR!"

"Neden sessiziz bu kadar rekabet çiğnenirken? Son 13 maça geldik. Kadromuza güveniyorum. Çok üzüntü verici bir şey; Okan Buruk'a saldırdılar, yönetimin bunlara karşı 'Okan Buruk bizim değerimizdir, sizin içerde olan topçunuz gibi değildir, kendi takımına bahis yaptığı için içeri giren futbolcularınız gibi değildir, şike yaptığı iddia edilen yönetim kurulu üyeleriniz gibi değildir, Okan Buruk'a bu lafları edemezsiniz' demelerini beklerdim." diye konuştu.

"REKABET BAKIN NASIL HALLEDİLİYOR?"

Batum, "İbrahim Seten, şöyle anlattı; Fenerbahçe santrforsuz kalınca Başakşehir'den oyuncu istemiş, 'O 2 takımda oynadı, 3. takımda oynayamaz' denince, cevap olarak 'merak etme biz onu hallederiz' demiş. Rekabete bakın, nasıl hallediyor? Bu nasıl anlayış, Galatasaray Kulübü nerede" diye sözlerine nokta koydu.