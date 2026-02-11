SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Süheyl Batum'dan Fenerbahçe'nin transferlerine zehir zemberek sözler! "Bahçıvan sözleşmesiyle oynuyor"

Galatasaray'da Divan Kurulu Olağan Şubat toplantısı gerçekleştirildi. Divan Kurulu Üyesi Süheyl Batum, Fenerbahçe'nin transferleri hakkında oldukça sert ifadeler kullanırken, sarı-kırmızılı camianın bu konulara neden sessiz kaldığı konusunda sitem etti. Batum'un, "Rakibimizin en önemlisi 4 oyuncusu. Kerem Aktürkoğlu, Musaba, Asensio, Kante. 4'ü de hukukun kurallarına yok sayarak getirilmiş. Biri bahçıvan sözleşmesiyle oynuyor." sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı...

Süheyl Batum'dan Fenerbahçe'nin transferlerine zehir zemberek sözler! "Bahçıvan sözleşmesiyle oynuyor"
Burak Kavuncu

Galatasaray Şubat Ayı Divan Kurulu toplantısında konuşan Süheyl Batum, hem sarı-kırmızılı yönetimi karşılaşılan olaylar karşısında sessiz kalmasını eleştirirken, hem de ezeli rakip Fenerbahçe'nin transferlerine göndermelerde bulundu. İşte o sözleri...

FENERBAHÇE'YE SERT SÖZLER! "BİRİ BAHÇIVAN SÖZLEŞMESİYLE OYNUYOR..."

Süheyl Batum dan Fenerbahçe nin transferlerine zehir zemberek sözler! "Bahçıvan sözleşmesiyle oynuyor" 1

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Süheyl Batum, "Rakibimizin en önemlisi 4 oyuncusu. Kerem Aktürkoğlu, Musaba, Asensio, Kante. 4'ü de hukukun kurallarına yok sayarak getirilmiş. Biri bahçıvan sözleşmesiyle oynuyor. Kendileri söylüyorlar. Hatta bu sayede Asensio'nun limitini bu sayede açtık diyorlar. Galatasaray hiçbir şey söylemiyor.

Süheyl Batum dan Fenerbahçe nin transferlerine zehir zemberek sözler! "Bahçıvan sözleşmesiyle oynuyor" 2

Samsunspor Başkanı 'bizim oyuncumuzu bize sormadan ayarlamışlar, idmana çıkmıyor' diyor. FIFA'ya gideceğim diyen Yüksel Yıldırım futbolcumu serbest bıraktım dedi. Groskretuz transferini belgeleri 5 dakika geç verdik diye olmadı. Yıllarca dalga geçtik. Bütün millet de bizimle dalga geçti. Kante transferinde ise izin verildi." dedi.

"KİMSE NE YAPIYORSUNUZ KARDEŞİM DİYE SORMAZ MI?"

Süheyl Batum dan Fenerbahçe nin transferlerine zehir zemberek sözler! "Bahçıvan sözleşmesiyle oynuyor" 3

"Galatasaray 40 milyonun takımı. 121 yıllık takımı. Tüm bu yaşananları nasıl görmezden gelir? Süper Kupa'da Galatasaray'ın şampiyon olacağı ortaya çıkınca bir anda kural değişti. Kim değiştirdi? Hacıosmanoğlu. TFF Başkanı diyemiyorum. Başka bir kulübün asbaşkanı gibi çalışan bir adam. Nasıl değiştirdin? Galatasaray Spor Kulübü'nden kimse 'Ne yapıyorsunuz kardeşim?' diye sormaz mı?" diye sitem etti.

"BİZ ICARDI'Yİ VERMEYECEĞİZ DEMESİNİ BEKLERDİM..."

Süheyl Batum dan Fenerbahçe nin transferlerine zehir zemberek sözler! "Bahçıvan sözleşmesiyle oynuyor" 4

Süheyl Batum, "Mauro Icardi, Metin Oktay efekti yaratmış bir adamdır! Icardi'ye Eylül ayından beri saldırı var. En son 'Icardi Juventus'a gidiyor' diye haber çıktı, sonra Juventus 'Biz Icardi'yi istemiyoruz' diye açıklama yaptı. Icardi'si olan takımın yönetim kurulu ve başkanından da 'Juventus istemediği için gitmiyor' değil, 'Biz Icardi'yi kimseye vermeyeceğimiz için gitmeyecek' demesini beklerdim!

Bunu demediği için de hepsinden, özellikle başkandan; eğer yapamıyorsa bize nedenini söyleyip, 'ben yapamıyorum yerime başkasını seçin' demesini bekliyorum!" ifadelerini kullandı.

"OKAN BURUK'A SALDIRDILAR!"

Süheyl Batum dan Fenerbahçe nin transferlerine zehir zemberek sözler! "Bahçıvan sözleşmesiyle oynuyor" 5

"Neden sessiziz bu kadar rekabet çiğnenirken? Son 13 maça geldik. Kadromuza güveniyorum. Çok üzüntü verici bir şey; Okan Buruk'a saldırdılar, yönetimin bunlara karşı 'Okan Buruk bizim değerimizdir, sizin içerde olan topçunuz gibi değildir, kendi takımına bahis yaptığı için içeri giren futbolcularınız gibi değildir, şike yaptığı iddia edilen yönetim kurulu üyeleriniz gibi değildir, Okan Buruk'a bu lafları edemezsiniz' demelerini beklerdim." diye konuştu.

"REKABET BAKIN NASIL HALLEDİLİYOR?"

Süheyl Batum dan Fenerbahçe nin transferlerine zehir zemberek sözler! "Bahçıvan sözleşmesiyle oynuyor" 6

Batum, "İbrahim Seten, şöyle anlattı; Fenerbahçe santrforsuz kalınca Başakşehir'den oyuncu istemiş, 'O 2 takımda oynadı, 3. takımda oynayamaz' denince, cevap olarak 'merak etme biz onu hallederiz' demiş. Rekabete bakın, nasıl hallediyor? Bu nasıl anlayış, Galatasaray Kulübü nerede" diye sözlerine nokta koydu.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Süper Lig’den 10 kulüp PFDK’ya sevk edildiSüper Lig’den 10 kulüp PFDK’ya sevk edildi
Konyaspor, Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdüKonyaspor, Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
transfer Marco Asensio Samsunspor Süheyl Batum Kerem Aktürkoğlu Mauro Icardi Yüksel Yıldırım fenerbahçe galatasaray Anthony Musaba N'Golo Kante
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Akın Gürlek Adalet Bakanı, Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı oldu

Akın Gürlek Adalet Bakanı, Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı oldu

Küçük kıza cinsel taciz iddiası! CHP'li belediye başkanı tutuklandı

Küçük kıza cinsel taciz iddiası! CHP'li belediye başkanı tutuklandı

Galatasaray ihya olacak! Osimhen için geldiler: Ödenecek bonservis dudak uçuklattı

Galatasaray ihya olacak! Osimhen için geldiler: Ödenecek bonservis dudak uçuklattı

Gece yarısı fenalaştı! Ünlü oyuncudan acı haber

Gece yarısı fenalaştı! Ünlü oyuncudan acı haber

Emekli aylığında 5 aşamalı model! O sistem son buluyor

Emekli aylığında 5 aşamalı model! O sistem son buluyor

10 Şubat Salı güncel altın fiyatları

10 Şubat Salı güncel altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.