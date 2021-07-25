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Şükran Ovalı mayo için kesenin ağzını açtı

25.07.2021 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ege sahillerinde kızı ile tatil yapan oyuncu Şükran Ovalı, sosyal medya hesabından mayolu pozlarını paylaştı. Oyuncunun giydiği renkli mayonun ise 6 bin TL olduğu ortaya çıktı.

Şükran Ovalı mayo için kesenin ağzını açtı

Oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin'in takımıyla kampta olmasının ardından kızı Mihran Ela ile tatile çıktı. Arkadaşlarıyla eğlenen Ovalı, denizde çektirdiği mayolu pozlarını da Instagram hesabından sevenleriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

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Son olarak pembe ve mor renklerden oluşan bir mayo giyen Ovalı, peş peşe pozlar vererek Instagram'dan yayınladı.

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Ovalı'nın pozlarından çok tercih ettiği mayonun fiyatı gündem oldu. Başarılı oyuncunun mayoya tamı tamına 6 bin TL verdiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Şükran Ovalı Caner Erkin
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