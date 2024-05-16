Şükrü Özyıldız ile yaşadığı aşkla gündemdeydi! Sibil Çetinkaya Cannes tarzıyla sosyal medyanın diline düştü

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü fenomen Sibil Çetinkaya iddialı tarzıyla sık sık gündeme geliyor. Son dönemde ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız ile aşk yaşayan Çetinkaya sevgilisi ile birlikte paylaştığı aşk kareleri ile adından söz ettiriyor.

Sibil Çetinkaya şimdi de sevgilisi ile soluğu Cannes'ta aldı. Bu yıl 14-25 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Cannes Film Festivali görkemli bir açılış töreniyle başladı.

KOMBİNİ DİLLERE DÜŞTÜ

Sibil Çetinkaya da festival de iddialı elbisesi ile boy gösterdi. Buz mavisi göğüs dekolteli bir elbise giyen Çetinkaya kombinini ışıltılı takılar ile tamamladı.

YORUM YAĞDI

Sibil Çetinkaya'nın Cannes tarzı ise sosyal medyanın diline düştü.

Ünlü fenomene sosyal medyada; 'Gelinlik mi giymiş?', 'Resmen gelinlik', 'Gerdanlığa bakınca boğuluyor gibi hissettim', 'O saç ne ya süt annesi gibi' şeklinde yorumlar yapıldı.









