Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya'nın aşk pozlarına Deniz Seki'den yorum geldi! "Ben bu yaşıma kadar..."

Oyuncu Şükrü Özyıldız, Ekşi Elmalar, Cebimdeki Yabancı, Fatmagül'ün Suçu Ne?, Şeref Meselesi, Jet Sosyete, Küçük Tatlı Yalancılar, Kış Güneşi, Akıncı, Masumlar Apartmanı ve Ruhun Duymaz gibi birçok projede yer aldı.

36 yaşına basan ünlü oyuncuya sosyal medya fenomeni sevgilisi Sibil Çetinkaya'dan romantik bir doğum günü paylaşımı geldi.

Sibil Çetinkaya, Şükrü Özyıldız'la en güzel anlarını "Geldiğin yere ışık getiriyorsun. İyi ki doğmuşsun. Doğum günün kutlu olsun aşkım" notuyla yayınladı.

İkilinin aşk dolu pozlarına beğeni ve yorum geldi. Konuyla ilgili bir yorum da Deniz Seki'den geldi.

"BU GÜZEL ÇİFT EVLENMEZSE"

Seki, “Bu güzel çift evlenmezse ben bu yaşıma kadar boşuna aşk şarkıları yazmışım, derim kendime” ifadelerini kullandı.







