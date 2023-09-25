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Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya yeni bir aşka yelken açtı

25.09.2023 07:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burcu Özberk ile başrolünde oynadığı "Ruhun Duymaz" dizisi 9. bölümde ekrana veda eden Şükrü Özyıldız'ın yeni aşkı sosyal medyada gündemde. İddialara göre Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya yeni bir aşka yelken açtı.

Son dizisi Ruhun Duymaz'da reytinglere yenilen Şükrü Özyıldız yeni projelere bakmaya başlarken bir yandan da aşk hayatıyla gündemde. Yakışıklı oyuncu iddialara göre yeni bir aşka yelken açtı.

Gossippasta'nın iddiasına göre; Şükrü Özyıldız sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya ile yeni bir aşka yelken açtı.

Ekran Alıntısı

Beraber yürüyüşte görüntülenen ikilinin fotoğrafını görenler ikiye bölündü. Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya'yı birbirine yakıştıranlar olduğu gibi "Ne alaka" diyenler de vardı.

Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya ikilisinden ise henüz açıklama gelmedi.

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