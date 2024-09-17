Şükrü Özyıldız yeni dizisinde baba oldu! Oğluyla yaş farkı gündemde! "Bunlar nasıl baba-oğul..."

Başrollerini İrem Helvacıoğlu ve Şükrü Özyıldız'ın paylaştığı ATV'nin yeni sezon dizilerinden olan Karadut, seyirciyle buluşmak için gün sayıyor.

Dizide güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu ve Şükrü Özyıldız'ın yanı sıra Aslı İnandık, Burak Dakak, Nursel Köse, Selin Türkmen, Ebrar Karabakan ve Engin Şenkan da yer alacak.

"BUNLAR NASIL BABA-OĞUL?"

23 Eylül pazartesi akşamı ekran macerasına başlayacak olacak dizi şimdiden konuşuldu. Aşk ve aile bağlarını, fedakarlıklar ve bedeller üzerinden anlatacak olan "Karadut", güçlü hikayesi ve oyunculuklarıyla dikkat çekececek olan dizide baba-oğul olan oyuncular gündem oldu.

Aralarında az bir yaş farkı olan oyuncular Şükrü Özyıldız ve Burak Dadak'ın dizide baba-oğul olması sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı.

Birçok kullanıcı bu cast seçiminin yanlış olduğunu belirtti. İkilinin ancak abi-kardeş ya da kuzen olabileceği söylendi. Sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları...

Leyla dizisinde de Halil İbrahim Ceyhan ve Alperen Duymaz'ın baba-oğul olması tepki çekmişti.