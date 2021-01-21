Sular altında kalan 5 batık şehir

Dünya üzerinde kimisi keşfedilmiş kimisi hala saklı nice batık şehir bulunuyor kim bilir. Türkiye'de bile daha geçtiğimiz yıllarda bulunan bir batık şehir oldu. Keşfedilenleri ise tarih meraklılarını öyle çekiyor ki bulunduğu bölgenin turizmini canlandırıyor, bir cazibe merkezi haline geliyor. Dalış tutkunları bu sular altında kalan yapıları görmek için dünyayı geziyor.

İŞTE DÜNYADAN SULAR ALTINDA KALMIŞ 5 BATIK ŞEHİR

SAMBAJ VE CHİUTİNAMİT/ATİTLAN GÖLÜ- GUATEMALA

Antik Maya şehri olan Sambaj, Guatemala'daki Atitlan Gölü'nde bulunana kadar bir efsane olarak görülüyordu. Bu önemli keşif 1996'da gerçekleşmiş. Bilim adamları, Sambaj'ın 3.5 bin yıl önce battığını belirtiyor.

Gölde birkaç Maya arkeolojik alanı bulunmuş. Göl seviyesinin yaklaşık 55 fit altında bulunan Sambaj, klasik öncesi döneme ait görünüyor. Gölde, şehir merkezi olduğuna inanılan belirli bir büyük bina grubu da dahil olmak üzere çok sayıda bina grubunun kalıntıları bulunuyor.

Bir şehrin kalıntılarının bulunduğu ikinci bir yer olan Chiutinamit, "su altında bir şehir gibi görünen" bir kenti fark eden yerel balıkçılar tarafından keşfedilmiş. Sonraki araştırmalar sırasında dalgıçlar tarafından sahadan çanak çömlek parçaları bulunmuş.