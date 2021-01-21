Sular altında kalan 5 batık şehir

Dünya üzerinde kimisi keşfedilmiş kimisi hala saklı nice batık şehir bulunuyor kim bilir. Türkiye'de bile daha geçtiğimiz yıllarda bulunan bir batık şehir oldu. Keşfedilenleri ise tarih meraklılarını öyle çekiyor ki bulunduğu bölgenin turizmini canlandırıyor, bir cazibe merkezi haline geliyor. Dalış tutkunları bu sular altında kalan yapıları görmek için dünyayı geziyor.
SAMBAJ VE CHİUTİNAMİT/ATİTLAN GÖLÜ- GUATEMALA
Antik Maya şehri olan Sambaj, Guatemala'daki Atitlan Gölü'nde bulunana kadar bir efsane olarak görülüyordu. Bu önemli keşif 1996'da gerçekleşmiş. Bilim adamları, Sambaj'ın 3.5 bin yıl önce battığını belirtiyor.
Gölde birkaç Maya arkeolojik alanı bulunmuş. Göl seviyesinin yaklaşık 55 fit altında bulunan Sambaj, klasik öncesi döneme ait görünüyor. Gölde, şehir merkezi olduğuna inanılan belirli bir büyük bina grubu da dahil olmak üzere çok sayıda bina grubunun kalıntıları bulunuyor.
Bir şehrin kalıntılarının bulunduğu ikinci bir yer olan Chiutinamit, "su altında bir şehir gibi görünen" bir kenti fark eden yerel balıkçılar tarafından keşfedilmiş. Sonraki araştırmalar sırasında dalgıçlar tarafından sahadan çanak çömlek parçaları bulunmuş.
BAİAE - İTALYA
Baiae 1700 yıldır suların altında olan bir batık şehir. Kent, İtalya'nın Bacoli bölgesinde yer alan antik bir Roma kenti. Antik dönemde Pompeii’den, Herculaneum’dan ve Capri’den daha üstün görülüyor ve zenginlerin villalarına ev sahipliği yapıyormuş. Sınırsız parti, bol miktarda şarap, lüks yaşam anlamına gelen Baiae, hedonist eğlenceleri, yozlaşma ve skandallarla dolu söylentilerle de meşhur bir kentmiş.
Baiae, MS. 79’da Vezüv Yanardağı'nın patlaması sonucu sular altında kalmış. 1’inci yüzyıla ait heykeller, mozaik sütunlar ve duvarlar yosun tutmuş olsa da bütünlüklerini koruyor. Araştırmacılar, sular altında kalan şehirde gizli hazinelerin bulunabileceğini de söylüyor.
YONAGUNİ - JAPONYA
Buraya batık şehir demek pek de doğru olmaz aslında. Dünyanın en gizemli su altı yapısı desek daha doğru olur. Henüz ne olduğu, ne amaçla yapıldığı çözülemeyen yapının uzaylılar tarafından inşa edildiğini düşünenler de var. Yonaguni buluntuları 1985 yılında tesadüfen dalgıç Kihachiro Aratake tarafından keşfedilmiş.
Bu gizemli yapının uzunluğu 150 metre, genişliği 40 metre, yüksekliği ise 27 metre. Kiltaşı ve kumtaşından oluşan yapının sahip olduğu ölçüleri ve planlı bir biçimde kesilmiş gibi görünen sivri köşeleri sebebiyle insanlar tarafından yapıldığı düşünülse de taş formasyonların kendiliğinden jeolojik sebeplerden ötürü meydana geldiği de iddia ediliyor.
SHİ CHENG(ASLANLAR ŞEHRİ) - ÇİN
Shi cheng, Aslanlar şehri (City of Lions) olarak adlandırılan bu batık şehir yaklaşık 1,350 yaşında ve Çin’in doğu eyaletlerinden Zhejiang’da bulunan Qiandao gölünde yer alıyor.
Wu Shi Dağı'nın (Beş Aslan Dağı) eteğinde, gölün altında, Shi Cheng (Aslan Şehri) olarak bilinen antik bir şehir yatıyor. Bu batık şehir, Doğu Han Hanedanlığı döneminde (MS 25–200) inşa edilmiş ve ilk olarak MS 208'de bir ilçe olarak kurulmuş. Şu anda Shi Cheng, 26-40 m derinlikte iyi korunmuş ve bozulmadan duruyor. Şehrin 5 şehir girişi, 5 kule, 6 ana cadde, bir çok aslan figürü dalış yapanların görebilecekleri kalıntılar. Bu mucize batık şehir hem Çin'in hem de dünyanın en bilindik su altı kalıntılarından. Tur firmaları bu eşsiz yeri görmek isteyenler için dalış turları organize ediyor.
PORT ROYAL - JAMAİKA
Efsanevi liman şehri Port Royal İngiliz, İspanyol ve yerli halktan insanların bir zamanlar hayatlarını sürdürdükleri bir şehirmiş. Sular altında kalmadan önce dünyanın en günahkar şehri olarak biliniyormuş. Korsanları, hayat kadınları, romu ve gece hayatı ile çevre ülkelerde nam salmış.
1518'de Jamaica’da kurulan Port Royal, 17. yüzyılın sonlarına doğru Karayipler’deki ticaretin ve ekonominin kontrolünü eline almış. 7,5 büyüklüğündeki 7 Haziran 1692 depremi ile şehir, deprem ve ardından gelen tsunamiye teslim olmuş. Günümüzde bu batık şehir denizin 12 metre derinliğinde bulunuyor. Bugünkü kalıntılar Kingston limanının dibinde yatıyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum