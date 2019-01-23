Sular altında kalan tarlalarda ortaya çıktılar! Halk tedirgin bekliyor

Hatay’da şiddetli yağışlar nedeniyle Tahta Köprü Barajı’nın ve Afrin 18 Mart Barajı’nın kapakların açılmasıyla meydana gelen selin ardından aşağı Oba Mahallesi’nde hasar tespit çalışmaları devam ederken, vatandaşlar sular altında kalan tarlalarda yılanlar görülmeye başladığını belirtti.
SEL SULARI BARAJLARDAN GETİRDİ!
Suların yer yer toplandığı aşağı Oba Mahallesi'nde tarlalarında yılanların giderek çoğaldığını söyleyen vatandaşlar, sel sularının barajlardan getirdiği yılanların kendilerini tedirgin ettiğini söyledi. (İHA)
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