Sular çekilince 70 yıl sonra ortaya çıktı! Duyanlar akın etti

Adana'da 70 yıl önce Seyhan Barajı Gölü'nün altında kalan Topalak Mahallesi mezarlığı, kuraklık nedeniyle sular çekilince yeniden ortaya çıktı. Vatandaşlar yıllar sonra mezarlığa gidip dua etti.

Seyhan Nehri üzerine 1956 yılında inşa edilen Seyhan Barajı'nın su tutmaya başlamasıyla birlikte merkez Çukurova ilçesine bağlı Topalak Mahallesi mezarlığı da su altında kaldı. Ancak son dönemdeki kuraklığa bağlı Seyhan Baraj Gölü’nün aktif doluluk oranı yüzde 16’ya geriledi.

500 metreden fazla çekilen gölde, Topalak Mahallesi'nin daha önce su altında kalan mezarlığı kuraklık ile birlikte ortaya çıktı. Gün yüzüne çıkan mezar taşlarının üzerindeki yazıların yosunlarla kaplanıp, görünmez hale geldiği gözlemlendi. Mezarlığın ortaya çıkmasıyla birlikte Topalak Mahallesi sakinleri de yakınlarına ait olan mezar taşlarının başında dua etti.

''SULAR ÇEKİLİNCE ORTAYA ÇIKTI''

Mahalle sakinlerinden Faruk Aydın, "Bu sene kuraklık çok daha fazla oldu. Sular hep çekildi ve mezarlık ortaya çıktı. Herkesin suyu dikkatli kullanması lazım. Bizler balıkçıyız ve bu suların çekilmesi bizleri hep olumsuz etkiliyor. Mezarlık ortaya çıkınca da eski büyükleri, yakınları orada yatanlar gidip dua etti" ifadelerini kullandı.

Büyüklerinin yakınlarının kabrinde dua eden Neslihan Çam ise, "Orada benim yakınım yok ama büyüklerimizin yakınları hep orada yatıyor. Mezar ortaya çıkınca gidip duamızı ettik. Sular yeniden yükselince mezar sular altında kalıyor. Bazıları kayıklarla gidip dua ediyor" dedi.

