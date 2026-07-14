Sular çekilince ortaya çıktı: Tunca Nehri'nin altı!

Kent merkezinden geçen Tunca Nehri'nde sıcak hava ve yağışların yetersiz kalması nedeniyle su seviyesi büyük oranda düştü. Suyun çekilmesiyle birlikte daha önce su altında kalan adacıklar ile tarihi köprü ayakları yeniden gün yüzüne çıktı. Nehir yatağında oluşan görüntülerin yanı sıra araç lastikleri, trafik dubaları, plastik atıklar, ağaç dalları ve çeşitli çöpler de görünür hale geldi.

Özellikle nehir kenarında biriken atıkların kötü görüntü oluşturduğunu belirten vatandaşlar, hem çevre kirliliğinin önlenmesi hem de Edirne'nin turizm kimliğinin korunması için kapsamlı bir temizlik çalışması yapılmasını istedi.

"NEHİRLERİMİZE SAHİP ÇIKALIM, TURİZME YAKIŞIR HALE GETİRİLSİN"

Çin'den Edirne'ye ziyarete gelen vatandaşlardan Seyfettin Akkuş, "Nehir kenarına gelip gezdiğimde gerçekten çok şaşırdım, çok üzüldüm. Bu çöpler ve bu görüntü bence buraya hiç uymuyor. Bir an önce el atılması gerekiyor. Eğer bir proje varsa inşallah güzel olur. Ama bu haliyle kabul edilebilir bir görüntü değil. Yetkililerden ricam, önce şu kirliliği temizlesinler ve turizme biraz daha önem versinler. Çünkü Türkiye sadece sanayisiyle değil, turizmiyle ve doğal güzellikleriyle de ayakta duran bir ülke. Bir an önce buraya el atsınlar, nehirleri baştan sona gözden geçirsinler. Üç Nehir Projesi artık nasıl uygulanacaksa hakkıyla ilgilenilsin. Heyecanla Edirne'ye geldim ama bu manzarayı görünce biraz üzüldüm. Yaklaşık 22 yıldır Çin'de yaşıyorum. Serbest ticaretle uğraşıyoruz. Çin'i ziyaret etmek isteyenler olursa bekleriz. Oradaki belediyecilik çalışmalarını, trafik düzenini görüp fikir almalarının da faydalı olacağını düşünüyorum" dedi.

"EDİRNE, TÜRKİYE'NİN VİTRİNİ, BU GÖRÜNTÜLER YAKIŞMIYOR"

Mardin'den gelen Abdullah Tepe ise, "Gördüğümüz manzara karşısında gerçekten çok üzüldük. Nehirlerin bu hali, çevresindeki çöpler ve yolların durumu Edirne'ye yakışmıyor. Geldiğimiz yollarda araçlarımızın altı sürekli yere vurdu. Böyle önemli bir şehirde yolların daha bakımlı olması gerekiyor. Edirne, Türkiye'nin Avrupa'ya açılan ilk kapısı. Avrupa'dan gelen insanların büyük bölümü bu şehirden giriş yapıyor. Bu değerler korunup güzel değerlendirilse insanlar burada birkaç gün konaklamak ister. Ancak biz nehir kenarına geldik ve gördüğümüz manzara gerçekten içler acısıydı. Buradan yetkililere sesleniyoruz; şehirlerimizin daha temiz, daha düzenli ve daha bakımlı olması gerekiyor. Bu ülke hepimizin. Ben Şırnak sınırından geldim. Kendi bölgemizde de tarihi ve kültürel değerlerimize sahip çıkıyor, Avrupa'dan Mardin'e kadar turist çekmek için mücadele ediyoruz. Edirne gibi Türkiye'yi temsil eden bir şehirde ise bu görüntülerle karşılaşmak beni hayal kırıklığına uğrattı. Nehirlerimiz aslında çok güzel. Ancak içlerine baktığınızda kirlilik dikkat çekiyor. Köprülerin, çevresinin ve yolların bakımının yapılması gerekiyor. Avrupa'nın gelişmiş şehirleri kültürüne, doğasına ve temizliğine sahip çıkarak bu seviyeye geldi. Burası da Türkiye'yi temsil ediyor. Bu nedenle bir an önce kapsamlı bir temizlik ve bakım çalışması yapılmalı. Yetkili kimse sabah gelip bu alanları bir gezsin. Eğer vicdanı bu görüntüleri kabul ediyorsa öyle bıraksın" diye konuştu.