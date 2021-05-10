Süleyman Hurma'dan Beşiktaş maçı öncesinde flaş teşvik sözleri!

Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Beşiktaş ile Süper Lig'in 41. haftasında oynayacakları karşılaşmanın öncesinde Beyaz TV'de açıklamalarda bulundu.

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen başkan, "Beşiktaş, Galatasaray'a puan kaybettikten sonra ülkenin gözü bize döndü. Ülkemizde çok düzgün, temiz sporcular, spor adamları, namusuyla işini yapan insanlar var, bunu herkesin biliyor olması lazım. Karagümrük Başkanı olarak, bizim bu lige katılma sebebimiz Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor değil, Karagümrük kendisi için çıkıp oynayacaktır. Biz oyunu çirkinleştirmeden oynayacağız, yerde yatmayacağız, tekme atmayacağız, 3 puan için oynayacağız, sonrasını göreceğiz. Kadromuzda Milan'da, Roma'da, Arsenal'de, Chelsea'de oynamış oyuncular var. Bu oyuncular lige ve kendilerine, formaya, rakiplerine saygı duymayı bilen oyunculardır." dedi.

"OYUNU PİSLEŞTİRMEYECEĞİZ"

Kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Süleyman Hurma, "Geçtiğimiz ay 17 oyuncumuz Kovid oldu, hastaneye yatan oyuncum bile oldu. İnsanlar son haftalarda aldığımız 1-2 sonucu istikrarsızlığımıza verdiler, öyle değildi. Sahaya en uygun kadroyla çıkacağız ve elimizden geleni yapacağız, bunu yaparken de başkası için yapmayacağız. Oyunu pisleştirmeyeceğiz, yavaşlatmayacağız, kalecimiz 15 dakikada aut atışı kullanmayacak." ifadelerini kullandı.