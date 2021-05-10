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Süleyman Hurma'dan Beşiktaş maçı öncesinde flaş teşvik sözleri!

10.05.2021 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, şampiyonluğu yakından ilgilendiren Beşiktaş - Karagümrük maçı öncesi açıklamalar yaptı. Sahaya en uygun kadroyla çıkacaklarını ifade eden Karagümrük Başkanı, "Kötü niyetli insanlar Fenerbahçe'den teşvik aldı diyecek ama önemli olan kim nasıl oynuyor, nasıl kazanıyor. Kulüplerimizi mi güzelleştireceğiz, yoksa yüreğinde insan sevgisi taşımayan, ipe sapa gelmez insanlara göre mi davranacağız?" ifadelerini kullandı.

Süleyman Hurma'dan Beşiktaş maçı öncesinde flaş teşvik sözleri!

Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Beşiktaş ile Süper Lig'in 41. haftasında oynayacakları karşılaşmanın öncesinde Beyaz TV'de açıklamalarda bulundu.

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen başkan, "Beşiktaş, Galatasaray'a puan kaybettikten sonra ülkenin gözü bize döndü. Ülkemizde çok düzgün, temiz sporcular, spor adamları, namusuyla işini yapan insanlar var, bunu herkesin biliyor olması lazım. Karagümrük Başkanı olarak, bizim bu lige katılma sebebimiz Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor değil, Karagümrük kendisi için çıkıp oynayacaktır. Biz oyunu çirkinleştirmeden oynayacağız, yerde yatmayacağız, tekme atmayacağız, 3 puan için oynayacağız, sonrasını göreceğiz. Kadromuzda Milan'da, Roma'da, Arsenal'de, Chelsea'de oynamış oyuncular var. Bu oyuncular lige ve kendilerine, formaya, rakiplerine saygı duymayı bilen oyunculardır." dedi.

"OYUNU PİSLEŞTİRMEYECEĞİZ"

Kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Süleyman Hurma, "Geçtiğimiz ay 17 oyuncumuz Kovid oldu, hastaneye yatan oyuncum bile oldu. İnsanlar son haftalarda aldığımız 1-2 sonucu istikrarsızlığımıza verdiler, öyle değildi. Sahaya en uygun kadroyla çıkacağız ve elimizden geleni yapacağız, bunu yaparken de başkası için yapmayacağız. Oyunu pisleştirmeyeceğiz, yavaşlatmayacağız, kalecimiz 15 dakikada aut atışı kullanmayacak." ifadelerini kullandı.

KÖTÜ NİYETLİLER "FENERBAHÇE'DEN TEŞVİK ALDI DİYECEKLER" DER

Kötü niyetli insanların dikkate alınmaması gerektiğini söyleyen Hurma, "Kötü niyetli insanlar Fenerbahçe'den teşvik aldı diyecekler ama önemli olan kim nasıl oynuyor, nasıl kazanıyor. Kulüplerimizi mi güzelleştireceğiz, yoksa yüreğinde insan sevgisi taşımayan, ipe sapa gelmez insanlara göre mi davranacağız? Beşiktaş önemli bir kulüp, Sergen'i kardeşim gibi seviyorum, başarılı olmasını da arzu ederim ama bu futbol, orada oğlum da olsa fark edecek bir şey yok." diye konuştu.


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Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü Fatih Karagümrük
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
bir bjk taraftarı olarak herzaman dürüst lukten yanayım şimdi çıkıp bu açıklamayı yapiyosunuz adama demezlermi FB binde sivasla maçı var onada bjk tesfik verir diye böyle şeyleri gündeme getirip insanları tohmet altinda birakmayin çıkın topunuzu oynayın ortamı vermeyin
hurmaaaa seni kayserispordan biliriz.o maçın sonu belli hurma ya 1-0 yada 2-1 şike skorları :)
kesinlikle maçı satmışlar bjkye yatacaklar ön almaya çalışıyor

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