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Süleyman Seba mezarı başında anıldı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 13.08.2019 13:15 | Son Güncelleme

Beşiktaş Kulübünün onursal başkanı Süleyman Seba, mezarı başında anıldı.

Süleyman Seba mezarı başında anıldı

Beşiktaş Kulübünün onursal başkanı Süleyman Seba, vefatının 5. yılında mezarı başında anıldı.
Feriköy Mezarlığı'nda gerçekleştirilen anma törenine, Türkiye Futbol Federasyonu Onursal Başkanı Şenes Erzik, Beşiktaş Kulübü Futbol Direktörü Ali Naibi, siyah-beyazlıların eski futbolcusu ve antrenörü Gökhan Keskin ile Seba'nın sevenleri katıldı.

Tören, okunan duaların ardından sona erdi. Anma törenine katılanlar, daha sonra Galatasaray Kulübünün kurucusu ve ilk başkanı Ali Sami Yen'in aynı mezarlıktaki kabrine de ziyarette bulundu.

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süleyman seba Beşiktaş Spor Toto Süper Lig

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