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Sultan II. Abdülhamid Han döneminde yapıldı! Padişah tuğrası taşıyan çeşmeye restorasyon

18.03.2022 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’un İlkadım ilçesinde kitabesi üzerinde Sultan 2. Abdülhamid Han’ın tuğrası bulunan tarihi çeşme restore ediliyor.

Sultan II. Abdülhamid Han döneminde yapıldı! Padişah tuğrası taşıyan çeşmeye restorasyon

İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi sınırları içerisinde Sultan II. Abdülhamid Han döneminde yaptırılan ve üzerinde de Sultan II. Abdülhamid Han’ın mührü bulunan tarihi çeşmede yapılacak bakım, onarım, çevre düzenleme ve restorasyon çalışmalarının iş birliği protokolü, Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) Şube Müdürü Fatih Ercan ile Rölöve ve Anıtlar Bölge Müdürü Dr. Ali Sarıalioğlu’nun katılımıyla imzalandı.

“TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASIMIZI GELECEĞE TAŞIMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

İhale işlemleri, yapı denetim hizmetleri ve her türlü teknik hizmetleri Samsun Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünce yürütülecek olan ve YİKOB’un da her konuda ortağı olarak destek vereceği restorasyon çalışmasıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, Samsun il merkezinde bulunan tarihi çeşmenin orijinalliğinin günümüze kadar korunduğuna dikkat çeken Vali Dağlı, Türk-İslâm medeniyetinin güzide yapılarından olan ve vakıf kültürünün en önemli simgelerinden çeşmelerin vatandaşların su ihtiyaçlarını karşılamalarının yanı sıra önemli bir buluşma ve sohbet noktası da olduğunu belirtti.

Vali Dağlı, “Tarihi ve kültürel yapıların korunması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz. Sultan II. Abdülhamid Han döneminde yaptırılan ve Samsunumuzun önemli bir değeri olan bu tarihi çeşmemizi de bu bağlamda aslına uygun bir şekilde restore edip, vatandaşlarımızın hizmetine sunarak, tarihi ve kültürel mirasımızı geleceğe taşımaya devam edeceğiz” dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Samsun
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