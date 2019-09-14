Mynet Trend

Sultanbeyli'de yakalanan şahısların hırsızlık anları kamerada

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 14.09.2019 15:11 | Son Güncelleme

Sultanbeyli'de polis tarafından suçüstü yapılan ve film sahnelerini aratmayan bir kovalamaca sonunda yakalanan hırsızlar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin emniyetten çıkışları esnasında ilginç anlar yaşandı. Bir şüphelinin, "Ulaşabileceğimiz en büyük tepe Gayrettepe, onu da gördük" dediği anlar kameralara yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin yoğun teknik ve fiziki çalışmaları neticesinde İstanbul genelinde birçok ilçede et, gıda malzemesi, otomobil yedek parçası ve tekstil ürünü gibi malzemeler çalan şahıslar 2 Eylül Pazartesi günü gerçekleştirilen operasyonla yakalanmıştı. Hırsızlar ve polis arasında film sahnelerini aratmayan bir kovalamaca yaşanmış, kovalamacanın ardından gözaltına alınan 5 şüpheli sorgulanmak üzere, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülmüştü.

İstanbul genelinde birçok ilçede et, gıda malzemesi, otomobil yedek parçası ve tekstil ürünü gibi malzemeler çalarak vatandaşı zarara uğratan şüpheliler K.B., T.B., O.S., A.S. ve F.A emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

ŞÜPHELİLERİN ŞUBE ÇIKIŞINDA SÖYLEDİĞİ SÖZLER DİKKAT ÇEKTİ

Şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğünden adliyeye sevk edilmek üzere çıkışlarının yapıldığı esnada adeta daha önceden sözleşmiş gibi söyledikleri sözler dikkat çekti. Bir şüphelinin yaptığı onca hırsızlığın üzerine pişkin bir şekilde "Ulaşabileceğimiz en büyük tepe Gayrettepe, onu da gördük" dediği anlar kameralara yansıdı.

(İHA)

Tıp tarihine geçecek operasyon! Bağırsaktan cinsel organ yapıldı Tıp tarihine geçecek operasyon! Bağırsaktan cinsel organ yapıldı
Trabzon'da şaşırtan görüntü!Trabzon'da şaşırtan görüntü!
Bir anda yola atladılarBir anda yola atladılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sultanbeyli hırsız

En Çok Okunan Trend Haberler

Dikkat! Bugün için iki kritik uyarı geldi

Dikkat! Bugün için iki kritik uyarı geldi

Mansur Yavaş oylamaya sundu, reddedildi!

Mansur Yavaş oylamaya sundu, reddedildi!

Ankara'da dev operasyon! 552 polis katıldı

Ankara'da dev operasyon! 552 polis katıldı

Görüntüler Artvin'den...

Görüntüler Artvin'den...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kokular artınca ortaya çıktı! Yüzlerce fareyle yaşıyor

Kokular artınca ortaya çıktı! Yüzlerce fareyle yaşıyor

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Uçak, okyanusa çakıldı! O anlar kamerada

Uçak, okyanusa çakıldı! O anlar kamerada

Sesleri duydu, yardıma koştu

Sesleri duydu, yardıma koştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trabzon'da yolun ortasındaki direk, sürücülere zor anlar yaşatıyor

Trabzon'da şaşırtan görüntü!

Artvin’de şehre inen domuzlar motosiklete böyle çarptı

Bir anda yola atladılar

İnanılmaz olay! Keçiler gözaltına alındı

İnanılmaz olay! Keçiler gözaltına alındı

100’den fazla köpeğini aç ve susuz bırakan kadına hapis

100’den fazla köpeğini aç ve susuz bırakan kadına hapis

Tüp bebekle çocuk sahibi olan ABD’li çiftin kızları Asyalı çıktı

Tüp bebekle çocuk sahibi olan ABD’li çiftin kızları Asyalı çıktı

Tüyler ürperten araştırma: Ölüler bir yıl sonra bile hareket ediyor

Araştırma: Ölüler bir yıl sonra bile hareket ediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.