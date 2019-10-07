Sultangazi'de dehşet saçan gaspçılar kamerada; Önce dayak sonra gasp

İlk olay Cebeci Mahallesi P Caddesi'nde geçen cuma günü meydana geldi.

Serkan O. (17), Şerif K. (17) ve Ömer Y. (18), caddede yürüyen Suriye uyruklu Abdullah Rasheed (16)'ı takip etti. Şüpheliler daha sonra Rasheed'ın önünü keserek dövmeye başladılar. Şüpheliler, aldığı yumruk darbeleriyle yere yığılan Rasheed'in içinde kimliği ve 800 TL parası bulunan cüzdanını alarak kaçtı. O anlar ise bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

DEHŞET ŞAÇAN GASPÇILAR KAMERADA

Görüntülerde, cadde üzerinde yürüyen Abdullah Rasheed, bir sokağa girdiği sırada kendisini takip eden 3 kişinin koşarak, önünü kestiği ve feci şekilde dövmeye başladıkları görülüyor. Rasheed yumruk darbeleriyle yere yığılıyor. Gaspçılar yere yığılan genci tekmelemeye devam ediyor ve içinde para ve kimliği bulunan üzerindeki cüzdanı çalarak, olay yerinden koşarak ayrılıyorlar. Gencin yardımına ise yoldan geçen bir kadının koştuğu görülüyor.

KİMSE YARDIM ETMEDİ

3 şüpheli aynı, Çanakkale Şehitleri Caddesi'nde takip ettikleri bir kişiyi daha gasp etti. Takip ettikleri kişiye koşarak saldırmaya başlayan şüpheliler, daha sonra cebindeki telefonu alarak kayıplara karıştı. Gasp anı kameralar tarafından saniye saniye kaydedilirken çevredekilerin yaşanan olaya sessiz kaldıkları görüldü.