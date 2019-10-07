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Sultangazi'de dehşet saçan gaspçılar kamerada; Önce dayak sonra gasp

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
VİDEO  | 07.10.2019 17:57 | Son Güncelleme

Sultangazi'de 3 gaspçının güpegündüz sokak ortasında kimseye aldırmadan yaptığı gasplar güvenlik kameralarına yansıdı.

İlk olay Cebeci Mahallesi P Caddesi'nde geçen cuma günü meydana geldi.

Serkan O. (17), Şerif K. (17) ve Ömer Y. (18), caddede yürüyen Suriye uyruklu Abdullah Rasheed (16)'ı takip etti. Şüpheliler daha sonra Rasheed'ın önünü keserek dövmeye başladılar. Şüpheliler, aldığı yumruk darbeleriyle yere yığılan Rasheed'in içinde kimliği ve 800 TL parası bulunan cüzdanını alarak kaçtı. O anlar ise bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

DEHŞET ŞAÇAN GASPÇILAR KAMERADA

Görüntülerde, cadde üzerinde yürüyen Abdullah Rasheed, bir sokağa girdiği sırada kendisini takip eden 3 kişinin koşarak, önünü kestiği ve feci şekilde dövmeye başladıkları görülüyor. Rasheed yumruk darbeleriyle yere yığılıyor. Gaspçılar yere yığılan genci tekmelemeye devam ediyor ve içinde para ve kimliği bulunan üzerindeki cüzdanı çalarak, olay yerinden koşarak ayrılıyorlar. Gencin yardımına ise yoldan geçen bir kadının koştuğu görülüyor.

KİMSE YARDIM ETMEDİ

3 şüpheli aynı, Çanakkale Şehitleri Caddesi'nde takip ettikleri bir kişiyi daha gasp etti. Takip ettikleri kişiye koşarak saldırmaya başlayan şüpheliler, daha sonra cebindeki telefonu alarak kayıplara karıştı. Gasp anı kameralar tarafından saniye saniye kaydedilirken çevredekilerin yaşanan olaya sessiz kaldıkları görüldü.

ÜÇ KİŞİ KISA SÜREDE YAKALANDI

Gaspa uğrayan iki kişinin şikayeti üzerine çalışma başlatan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarını tek tek inceleyen ekipler, gaspçıların kimliklerini ve adreslerini tespit etti. Serkan O. ve Ömer Y., tedavi için gittikleri Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözaltına alınırken, Şerif K., İsmetpaşa Mahallesi ailesiyle birlikte ikamet ettiği evde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ömer Y., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Serkan O. ve Şerif K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(DHA)

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sultangazi gasp dayak

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