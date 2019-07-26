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Sultangazi'de hafriyat kamyonu trafikte drift yaptı

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 26.07.2019 10:48 | Son Güncelleme

Sultangazi'de iki farklı noktada çekilen görüntüler yürekleri ağza getirdi. Bir hafriyat kamyonu drift yaparken, diğer ise taş ve molozları yola döke döke giderken görüntülendi.

Hafriyat kamyonlarının tehlikesine maruz kalan ilçelerden biri olan Sultangazi'de kaydedilen iki farklı görüntü 'bu kadarına da pes' dedirtti. Kuzey Marmara Bağlantı Yolu'nun Sultangazi tarafında devam eden tünel çalışmaları ve ilçede bulunan taş ocaklarına giden güzergahları kullanan hafriyat kamyonların trafik güvenliğini tehlikeye attığı anlar cep telefonu ile kaydedildi.

HAFRİYAT KAMYONUYLA DRİFT

Seyir halinde olan bir hafriyat kamyonunun sürücüsü Cebeci Mahallesi Selçuklu Bulvarı'nda drift diye tabir edilen hareketi yapmaya başladı. Hafriyat kamyonun dorsesi bir sağa, bir sola doğru kayarken sürücü, trafik güvenliğini tehlikeye attı. Bununla da yetinmeyen sürücü, drift yaparak önündeki araçları solladı.

DÖKÜLEN MOLOZLAR, KAZAYA DAVETİYE ÇIKARDI

Sultangazi-Arnavutköy bağlantı yolunda seyir halindeki hafriyat kamyonunun açık olan damper kapağından taş ve molozlar yola savruldu. Dökülen taş ve molozlar arkadan gelen sürücülere zor anlar yaşattı. O anları kaydeden sürücü de, hafriyat kamyonu sürücüsüne “döke döke gidiyorsun" diyerek tepki gösterdi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
sultangazi hafriyat kamyonu

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
emniyetin bunları bulması gerek ceza uygulanması
bu tur insanlara çok yuksek miktarda ceza yazsınlar biraz caydırıcı olsun işin ciddiyetini anlasınlar insan hayatı ucuz degil bir defa dunyaya geliyoruz bir maganda seni topraga gömuyor
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