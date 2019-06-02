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Sultangazi'de iğrenç olay! Mahallelinin elinden polis zor aldı

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 02.06.2019 11:07 | Son Güncelleme

Sultangazi’de anne ve kızını takip ederek fiziksel tacizde bulunduğu iddia edilen yabancı uyruklu şahıs, mahalleli tarafından linç edilmeye çalışıldı. Yüzü kanlar içerisinde kalan şahsı polis ekipleri linç edilmekten son anda kurtardı.

Sultangazi'de iğrenç olay! Mahallelinin elinden polis zor aldı

Olay, dün saat 01.00 sıralarında Sultangazi Esentepe Mahallesi 2419 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Afganistan uyruklu erkek şahıs, gece saatlerinde evine gitmek için yürüyen anne ve kızını takibe aldı. Şahıs karanlık bir sokağa yaklaşıldığında fiziksel tacizde bulundu.

MAHALLELİ LİNÇ ETMEYE ÇALIŞTI

Tacizin ardından anne ve kızının çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar koşarak olay yerine geldi. Şahsın taciz ettiğini öğrenen vatandaşlar tekme, yumruk ve tokatlarla darp etti. Yüzü gözü kanlar içerisinde kalan şahıs, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından vatandaşların elinden alınarak linç edilmekten son anda kurtarıldı. Şahıs polis otosuna bindirilerek uzaklaştırıldı.

SINIR DIŞI EDİLECEK

Hastanede doktor kontrolünden geçirilerek sağlık raporu alınan şahıs ardından Esentepe Polis Merkezine götürüldü. İşlemleri yapılan şahsın sınır dışı edileceği öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
sultangazi isanbul linç

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
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memleket kevgire dönmüş kimin eli kimin cebinde belli değil
Yabancı şahıs değil suriyeli
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