Sultangazi'de kaza sonrası kontrolden çıkan otomobil iş yerine böyle girdi

Olay, saat 08.40 sıralarında Sultangazi Gazi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde semtte süratli bir şekilde seyir halinde olan otomobilin sürücüsü, dört yol ağzına geldi. Burada sürücünün kullandığı otomobile başka bir sokaktan gelen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle süratli olan otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı kaldırıma uçtu.
Kaza sonucu şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinin merdivenlerine çarpan araç 2 tekerlek üzerinde havalandı. Kazanın hemen ardından araçtan inen sürücü, kısa süreli şok geçirdi. Koşarak gelen çevredeki vatandaşlar, sürücüyü sakinleştirmeye çalıştı. Kaza anı ve yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
(İHA)
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