Mynet Trend

Sultangazi'de kaza sonrası kontrolden çıkan otomobil iş yerine böyle girdi

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 08.04.2019 16:10 | Son Güncelleme

Gazi Mahallesi’nde sokak arasında dört yol ağzına hızlı bir şekilde giren otomobil, başka bir aracın çarpması sonucu kontrolden çıkarak bir iş yerinin merdivenlerine çıktı. Otomobil, 2 tekerlek üzerinde yan bir şekilde havaya kalkarken, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 08.40 sıralarında Sultangazi Gazi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde semtte süratli bir şekilde seyir halinde olan otomobilin sürücüsü, dört yol ağzına geldi. Burada sürücünün kullandığı otomobile başka bir sokaktan gelen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle süratli olan otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı kaldırıma uçtu.

Kaza sonucu şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinin merdivenlerine çarpan araç 2 tekerlek üzerinde havalandı. Kazanın hemen ardından araçtan inen sürücü, kısa süreli şok geçirdi. Koşarak gelen çevredeki vatandaşlar, sürücüyü sakinleştirmeye çalıştı. Kaza anı ve yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

Whatsapp'tan bir yenilik daha! Ayarlar'dan bunu yaparsanız...Whatsapp'tan bir yenilik daha! Ayarlar'dan bunu yaparsanız...
Çarptığı ambulansı yolun dışına savurduÇarptığı ambulansı yolun dışına savurdu
Meğer mikrop saçıyormuş! Klozet kapağından 4 kat pisMeğer mikrop saçıyormuş! Klozet kapağından 4 kat pis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sultangazi kaza

En Çok Okunan Trend Haberler

Belediye Başkan adayına şok! Hiç beklemiyordu

Belediye Başkan adayına şok! Hiç beklemiyordu

'Komünist Başkan' ilk iş olarak bakın ne yaptı!

'Komünist Başkan' ilk iş olarak bakın ne yaptı!

Gaziantep'te korkunç olay! Kardeşi dayanamadı, sır ortaya çıktı

Gaziantep'te korkunç olay! Kardeşi dayanamadı, sır ortaya çıktı

Otomotiv devinden Türkiye kararı!

Otomotiv devinden Türkiye kararı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Tokat atma şampiyonu tek tokatla rakibini bitirdi

Tokat atma şampiyonu tek tokatla rakibini bitirdi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Erdoğan'ın mitinginde ilginç anlar!

Erdoğan'ın mitinginde ilginç anlar!

Yıllar önceki görüntüsüyle ünlenmişti, 8 yıl sonra başardı

Yıllar önceki görüntüsüyle ünlenmişti, 8 yıl sonra başardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uluslararası Uzay İstasyonu bugün çıplak gözle görülebilecek

Uluslararası Uzay İstasyonu bugün çıplak gözle görülebilecek

İki öğrenci, Apple’ı yaklaşık 5 milyon TL dolandırdı!

İki öğrenci, Apple’ı yaklaşık 5 milyon TL dolandırdı!

Aşırı süratli otomobil, çarptığı ambulansı havaya kaldırdı

Çarptığı ambulansı yolun dışına savurdu

Arabanın en kirli yeri neresi biliyor musunuz?

Meğer mikrop saçıyormuş! Klozet kapağından 4 kat pis

Dört aydır tıraş olmayan kadına tepki! 'Cinsel ilişkiye girmek istemiyorsan...'

Tıraş olmayan kadına tepki! 'İlişkiye girmek istemiyorsan...'

Trambüsten inen öğrenciye otomobilin çarptığı kaza, kamerada

Korkutan an! Herkes yardıma koştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.