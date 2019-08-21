Sultangazi'de taciz iddiası mahalleliyi sokağa döktü!

Olay, İsmetpaşa Mahallesi'nde önceki akşam meydana geldi. İddiaya göre, erkek kardeşiyle birlikte bakkala giden bir kız çocuğu, yanına yaklaşan ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir kişi tarafından sözlü tacize uğradı. Hızlı adımlarla eve giden kız çocuğu, aynı sokakta oturan yabancı uyruklu kişinin sözlü tacizine uğradığını ailesine anlattı. Aile durumu hemen polise bildirdi.

LİNÇ EDİLMEKTEN POLİS KURTARDI

Aile ve mahalle sakinleri, şüphelinin kaldığı zemin kattaki binaya geldi. Şüpheli ve aynı evde kalan yaklaşık 8 kişi arka pencereden kaçmak istedi. Mahalle sakinleri, kaçmak isteyen kişileri yakalayıp dövmeye başladı. Bu sırada olay yerine gelen polisler, bu kişileri gözaltına alarak linç edilmekten kurtardı. Taciz şüphelisinin ise yaşanan kargaşadan faydalanarak kaçtığı öğrenildi.

Gözaltına alınan 7 yabancı uyruklu kişi, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra polis merkezine götürüldü. Gözaltına alınan kişilerin olayla bir ilgilerinin bulunmadığı anlaşıldı. Gözaltına alınan Suriye uyruklu kişilerin kayıtlı oldukları illere, Afgan uyrukluların ise ülkeye kaçak giriş yaptıklarından dolayı sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.