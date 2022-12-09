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Sultanlara layık: Enfes alinazik tarifi! Yemek davetlerinin vazgeçilmezi alinazik nasıl yapılır?

09.12.2022 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yemek davetleri verildiğinde sofrada hem hoş görünecek hem de lezzetli olacak tarifler aranıyor. Alinazik yemeği bu durumda yardımınıza koşuyor. Osmanlı'dan beri sevilerek tüketilen alinazik herkes tarafından oldukça beğeniliyor. Enfes alinazik nasıl yapılır merak ediyorsanız bu alinazik tarifine göz atabilirsiniz.

Sultanlara layık: Enfes alinazik tarifi! Yemek davetlerinin vazgeçilmezi alinazik nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Puanınız alınmıştır.
Kaç kisilik 4
Hazırlık Süresi 15dk
Pişirme Süresi 15dk
Kalori/Porsiyon 301kal

Alinazik patlıcan ve etin birleşimiyle mükemmel bir lezzet sağlıyor. Gaziantep'e ait olan bu enfes yemek hem görünüşü hem de lezzetiyle gönüllere taht kuruyor. Sofralarınız gözdesi olacak alinazik tarifini kesinlikle denemelisiniz.

MALZEMELER

  • 50 gram tereyağı (3,5 yemek kaşığı)
  • 1 diş sarımsak
  • 250 gram kuşbaşı et (küçük doğranmış)
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber
  • 1 çay kaşığı tuz
  • Patlıcanlı karışım için:
  • 1 kase yoğurt
  • 3 adet közlenmiş patlıcan
  • 1 çay kaşığı tuz

TARİF

  • Tereyağını derin bir tavanın içine alın. Sarımsağı ilave ederek hafifçe soteleyin.
  • Ardından minik doğranmış kuşbaşı etleri ekleyerek karıştırın, kapağını kapatıp 6-7 dakika kısık ateşte suyunu salıp pişene kadar bırakın.
  • Piştikten sonra salça, toz kırmızı biber ve tuz ekleyerek tatlandırın ve ocaktan alın.
  • Közlenmiş patlıcanları kesme tahtasının üzerinde keskin bir bıçak yardımıyla dövün.
  • Dövme aşamasında üzerine hafifçe tuz atın.
  • İyice ezildiklerinde yoğurtla bir kasenin içinde birleştirin ve güzelce karıştırın.
  • Servis tabağının içerisine yoğurtlu patlıcanlı karışımı alın. Ortasını çukurlaştırın. Hazırladığınız etleri de üzerine yerleştirin. Sosunu ilave ederek servis edin.

AFİYET OLSUN!

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