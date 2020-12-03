Sümela Manastırı nerede? Sümela Manastırı açık mı? Sümela Manastırı giriş ücreti

Trabzon’un Maçka ilçesinde bulunan Sümela Manastırı tam bir sanat eseri. Manastıra aşağıdan bakınca ayrı, içine girdiğinizde ayrı bir büyüye kapılıyorsunuz. İnsanın aklını başından alan bir yer. İnsanın zihninde 'o dönemin imkanlarıyla burayı kim , nasıl yaptı?' gibi bir çok soru canlanıyor. Manastır halk arasında Meryem ana manastırı olarak da anılıyor. SÜMELA MANASTIRI NEREDE? NASIL GİDİLİR? Sümela Manastırı, Trabzon’un Maçka ilçesinde bulunan Altındere Vadisi sınırları içerisinde yer alıyor. Manastıra kişisel aracınızla kolay bir şekilde tertemiz yollarla ulaşabilirsiniz. Belli bir yere ulaştıktan sonra aracınızı park edip dolmuşlarla gidiş dönüş 6 TL vererek yürüyüş yoluna kadar çıkıyorsunuz. Yürüyüş yoluna geldikten sonra yaklaşık 350 metrelik bir yürüyüş yolunda ilerliyor ve Sümela’nın girişinde bulunan su kemerlerine ulaşıyorsunuz. Burada bulunan dik merdivenlerden çıkarak da manastırın içine giriyorsunuz. Eğer aracınız yoksa ilk olarak Trabzon’dan Maçka’ya gelmeniz gerekiyor. Maçka’dan Sümela Manastırına ulaşmak içinde ilçedeki yolcu minibüslerine binmelisiniz.

SÜMELA MANASTIRI’NIN TARİHİ Sümela Manastırı’nın ihtişamlı görüntüsünün ardında yatan tarih 4. yüzyıla kadar gidiyor. O gördüğümüz kocaman manastır öyle tek bir kerede yapılıp bitirilmemiş. İlk olarak ana kaya Kilisesi yapılmış daha sonra yüzyıllar içinde kiliseye yapılar eklenerek manastır günümüzdeki son halini almış. Sümela Manastırı’nın yapılma amacı dini konularda eğitim vermekmiş. O nedenle zaman içerisinde birçok bölüm eklenmiş. Ana Kaya Kilise, kutsal ayazma, şapel, mutfak, çan kulesi, öğrenci odaları, yemekhane, kütüphane ve su kemerleri Sümela Manastırı'nın bölümlerini oluşturuyor. Bizans İmparatorluğu döneminde ilk yapılan yapı olan Ana kaya kilisesine yeni yapılar eklenmiş. Özellikle Bizans İmparatoru Justinianus döneminde kiliseye oldukça fazla katkı sağlanmış. 1461 tarihinde Fatih Sultan Mehmet’in Trabzon’u fethetmesiyle Manastırın kontrolü Osmanlı'ya geçmiş. Osmanlı Devleti’nin dinlere saygı politikası nedeniyle Osmanlı döneminde Sümela’ya oldukça önem verilmiş. Zaten manastır en büyük mimari gelişimini Osmanlı döneminde yaşamış. Trabzon’da şehzadelik yapmış Yavuz Sultan Selim Sümela Manastırı’nda kütüphane açmış ve manastıra 3 kollu altın bir şamdan hediye etmiş. 1919 yılından sonra Manastır’daki din adamlarının siyasete karışmasından dolayı manastır 1923’de boşaltılmış. Burada bulunan eşyalar Sümela’nın yöneticileri tarafından kiliselere dağıtılmış. 1931’de Atatürk’ün çıkardığı özel izinle bu eşyalar Yunanistan’dan gelen heyete teslim edilmiş.

SÜMELA MANASTIRI RİVAYETİ Sümela Manastırı efsanesine göre; Atina’da ve İstanbul’da yaşayan iki keşiş rüyalarında, Hristiyanlıkta önemli bir yere sahip Aziz Luca’nın resmettiği Hz. İsa ve Hz Meryem ikonasının uçarak Trabzon’da bir dağa girdiğini görmüşler. Rüyada Hz. Meryem keşişlere “bana burada bir ev yapın” diye seslenmiş. Trabzon Limanında karşılaşan bu keşişler Hz. Meryem’in rüyalarında onlara tarif ettiği Trabzon Maçka Altındere Vadisindeki Karadağ’a gelmiş ve Aziz Luca’nın ikonasını aramaya başlamışlar. İki keşiş Karadağ’da bir mağara bulmuş ve mağaraya giren keşişler Aziz Luca’nın resmettiği ikonayı karşılarında görmüşler. Sonrasında burayı hemen kiliseye çevirmeye başlamışlar. Bu keşişlerin ölümlerine kadar burada yaşadığı ve aynı anda öldükleri ve ölümlerinden sonra da buranın manastıra dönüştürüldüğü rivayet edilir. Bu hikayeden dolayı Sümela Manastırı Hristiyanlık açısından oldukça önemli bir yere sahip. Hristiyanlar Sümela Manastırı’nı önemli ve kutsal bir hac merkezi sayıyor. SÜMELA MANASTIRI FRESKLERİ İnsan buraya uzaktan bakınca ayrı etkileniyor, içine girince apayrı. Manastırın içinde bulunan Ana kaya Kilisesi gerçekten büyüleyici. Burada bir çok fresk var ve bu fresklerde bir çok konu betimleniyor. Fresklerde genel olarak Hz. İsa, Hz Meryem ve havarilerin hayatı ve mucizeler anlatılıyor. Fresklerin en önemlisi Hz İsa ve Hz. Meryem’in birlikte betimlendiğidir. Ana kaya kilisesin tavanında “Dünyada hiçbir yere sığmayan tanrıyı karnına sığdıran Meryem” sahnesine yer verilmiş. Tavandaki bu freskte çocuk İsa Hz. Meryem’in karın hizasında bulunuyor ve her iki eli kutsama anlamına gelen takdis işaretini gösteriyor. Bu freskte Hz. İsa ve Hz. Meryem’in başlarında hale bulunuyor. Bu hale kutsallığı ve inanmışlığı gösteriyormuş.