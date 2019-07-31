Sümela Manastırı turistlerin gözdesi oldu

Maliyeti yaklaşık 40 milyon lira olan çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Ayvazoğlu, "Manastırın içindeki yapıların üstlerini kaplıyoruz. Ayrıca dağcılarımız yukarıdan serbest veya kontrollü taş düşürme işlemini sürdürüyor." dedi.

Bu kapsamdaki restorasyon, çevre düzenlemesi, kayalıkların jeolojik ve jeoteknik bakımdan araştırılması ve güçlendirilmesi projelerinin birinci etabı, mayısta sona erdi.

Ayvazoğlu, bu işlemin ardından temizleme yapılıp restorasyonun tamamlanacağını vurgulayarak, "Kültür ve Turizm Bakanımızın da daha önce ifade ettiği gibi, Sümela Manastırı'nın tamamını 2020'de açmayı planlıyoruz." diye konuştu.

'YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİN İLGİSİ DEVAM EDİYOR'

Restorasyonun ilk etap çalışmaları kapsamında yamaçtan bin 600 tonluk taş düşürüldüğünü bildiren Ayvazoğlu, "Etraftaki taşlarla 4 bin ton taş temizlendi. Şu an büyük kayanın üzerine çekilen çelik tel ağlar vasıtasıyla taş temizleme çalışması sürüyor. Dağcılarımızın müdahalesiyle düşürülen ve ağların tuttuğu taşlar bulundukları yerden alınacak." ifadelerini kullandı.

Ayvazoğlu, Sümela Manastırı'nı ziyarete açılmasından 1 Temmuz'a kadar olan yaklaşık bir aylık dönemde 50 bin kişinin ziyaret ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yerli ve yabancı turistlerin Sümela'ya yoğun ilgisi devam ediyor. Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarına göre, bir ayda yaklaşık 56 bin aracın, manastırın da bulunduğu Altındere Vadisi, Aya Varvara bölgesine gittiğini biliyoruz. Sümela Manastırı'nı bu yıl en az 500 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret etmesini hedefliyoruz. Geçen sene manastır kapalı olduğu halde yaklaşık 290 bin kişiyi ağırlamıştık. İnşallah bu sene o hedeflerimizin üzerine koymuş olacağız." (AA)



