Sumru Yavrucuk'lu Annem'den ilk fragman

Candan Erçetin'in Annem parçası eşliğinde "Annem filminden bir teaser paylaşıldı. Dram türündeki Annem filminin konusu ise şöyle: Annem filmi, bir anne ve kızın hikayesini odağına alıyor.

Nazlı, annesinden utanan ve bir an önce ondan kurtulmak isteyen genç bir kızdır. Nazılı'nın annesi ise, kızı için her şeyi yapmaya göze alan, imkansızlıkları mümkün kırmaya çalışan fedakar bir kadındır. Üniversiteyi kazanması ile doğup büyüdüğü köyden, kurtulmak istediği annesinden ayrılan Nazlı, geçen onca yılın ardından annesinin yanına geri dönmeye karar verir.

Dram türündeki Annem filminin oyuncu kadrosunda Bizi Hatırla, Tamam Mıyız, Ağır Roman, Fatmagül'ün Suçu Ne gibi yapımlardan tanıdığımız usta oyuncu Sumru Yavrucuk; Kiraz Mevsimi, Börü, Yıldızlar Şahidim, Organik Aşk, İlk Öpücük gibi yapımlarla tanınan ve yeni nesil oyuncular arasında öne çıkan isimlerden biri olan Özge Gürel; Atlıkarıncac, Babam ve Ailesi, Güllerin Savaşı gibi yapımlardan hatırladığımız Sercan Badur; Tuna Orhan, Itır Esen, Fatma Toptaş, Fulya Özcan, Zuhal Acar ve Tuğçe Karabayır gibi isimler yer alıyor.

Çekimleri Mart ayı içerisinde Kırklareli'nde tamamlanan Annem filminin senaryosunu Hababam Sınıfı Yeniden ve Aslı Gibidir'in senaryosuna imza atan Ayşe Balıbey, Evren Erdoğan ve Bener Karaçor kaleme aldı.

Dram türündeki Annem filminin izleyicileriyle 20 Eylül tarihinde buluşması planlananlar arasında yer alıyor.

