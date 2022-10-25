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Sumudica'dan Galatasaray açıklaması! Okan Buruk'un takılmasını fırsat bildi!

25.10.2022 21:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Renkli kişiliğiyle Türkiye'de iz bırakan Marius Sumudica, ülkemize geri dönmek istediğini açıkladı. Kayserispor, Gaziantep FK, Çaykur Rizespor ve Yeni Malatyaspor'da görev yapan Marius Sumudica, gönlündeki büyük takım hakkında iddialı ifadeler kullandı.

Sumudica'dan Galatasaray açıklaması! Okan Buruk'un takılmasını fırsat bildi!

Marius Sumudica, NTV'ye özel bir röportaj verdi. Suudi Arabistan ekiplerinden Al Raed'de kariyerine devam eden Sumudica, Türkiye'ye dönmek istediğini ifade etti.

"TÜRKİYE'Yİ ÖZLÜYORUM"

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"Benim hayalim geri dönmek. Ne zaman bilemiyorum. Çünkü 2 yıl kontratım ver. Bu kolay bir şey değil. Suudi Arabistan'da 2 yıl kontrat bulmak o kadar kolay değil. Burada genelde 6 aylık, 1 yıllık sözleşme yapılır. Ancak Türkiye'yi özlüyorum, Türkiye'yi seviyorum. Çünkü Türkiye'de yeniden bir şeyler yapmak istiyorum. Türkiye'deki işim bitmedi. Gaziantep'teyken Avrupa kupalarında oynamak üzereydik. Bu lige yeni çıkmış bir takım için hiç kolay değil. Türkiye bana birçok şey Verdi ve ben de bunun karşılığını vermek isterim. Türkiye'ye geri dönmek benim hayalim. Türkiye'de herkes futbolla ilgili konuşuyor, atmosferi yaşayabiliyorsunuz, gazeteler, medya, taraftarlar… Onlarca televizyon programı, fanatik taraftarlar ve duygular… Ben bunları özledim, binlerce taraftarları, duygu yüklü maçları…"

"%100 KUPA KAZANACAĞIM"

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Galatasaray'ın gönlünde hep farklı bir yerde olduğunu söyleyen Sumudica, "Eğer Türkiye'de büyük bir takımı çalıştırırsam o takım ile %100 kupa kazanacağım. Bu Türkiye Kupası da olabilir, Süper Lig şampiyonluğu da olabilir. Türkiye'de Anadolu takımında çalışıp iyi sonuçlar almak hiç kolay bir iş değil. Türkiye'de kalbimde bir tane takım var… Ama isim vermeyeceğim... Benim oradaki favori kulüplerim, yeniden tarih yazmak istediğim Gaziantep ve Kayserispor. Ancak gelecek için konuşuyorum. Gerçekleşir mi, kaç yıl sonra gerçekleşir bilmiyorum. Hayalim dediğim bir büyük kulüp var… Stadyumdaki atmosferlerini, taraftarlarını çok seviyorum. Hayatta herkesin hayalleri vardır, benim hayalim de bu." dedi.


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