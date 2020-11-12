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Sumudica'nın kariyeri yenilmezlik serileriyle dolu

GAZİŞEHİR GAZİANTEP HABERLERİ  | 12.11.2020 16:23 | Son Güncelleme

Bu sezon Gaziantep FK ile çıktığı son 7 maçta yenilmeyen Marius Sumudica, teknik direktörlük kariyerindeki 5 maçtan fazla yenilmeme serisini 12. kez yaşıyor.

Sumudica'nın kariyeri yenilmezlik serileriyle dolu

Gaziantep Futbol Kulübü'nün başında çıktığı son 7 maçı kaybetmeyen Rumen teknik adam Marius Sumudica'nın kariyerindeki yenilmezlik serileri dikkati çekiyor.

Kariyerinde ülkesinin takımlarından Astra Giurgiu ile lig şampiyonluğu da bulunan Sumudica, çalıştırdığı takımlarla 311 lig maçında görev aldı. Türkiye'de daha önce Kayserispor'u da çalıştıran tecrübeli teknik adam, 3'ü Gaziantep ekibiyle olmak üzere, 12. kez 5 maçtan fazla yenilmezlik serisine ulaştı.

ÖZET | Gaziantep FK - Beşiktaş: 3-1ÖZET | Gaziantep FK - Beşiktaş: 3-1

Geçen sezon Gaziantep FK, önceki yıllarda da Kayserispor ile 8'er maçlık yenilmeme serisi yakalayan Sumudica, kariyerinin en uzun yenilmediği dönemini de Astra Giurgiu ile (9 maç) yaşadı. Sumudica, yenilmediği dönemlerde en çok puanı da yine aynı takımda 25 puanla topladı.

SUMUDİCA: TAKIMIMI ATEŞLEYEN BİR YAPIM

Sumudica, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kariyeri boyunca her maça kazanma arzusuyla çıktığını söyledi.

Hiçbir maç için rakibe bakarak "beraberlik iyidir" veya "çok zor, yenemeyiz" diye yorum yapmadığını anlatan Sumudica, "Her maçta galibiyeti isteyen, bunun için takımımı ateşleyen bir yapım var. Yenilmeyerek seri yakalamak güzel bir duygu ama bunun içindeki galibiyetlerin sayısını maksimum seviyede tutmalıyız" diye konuştu.

Gaziantep FK ile bu sezon yakalanan serinin kendisini sevindirdiğini belirten Sumudica, şunları kaydetti:

"Ligdeki son 7 maçımızı kaybetmedik. Evimizdeki 16 maçta da sadece 1 mağlubiyetimiz var. Bu bizim açımızdan oldukça güzel. Neticede biz bir Anadolu takımıyız. Pandeminin bitip taraftar sayımızın da artmasıyla daha etkili olabiliriz. Bundan sonraki süreçte galibiyetlerimizi artırarak takımı daha iyi yerlere getirmek istiyoruz."

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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