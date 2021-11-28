Sumudica ve Galatasaray arasında gerginlik!

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, ÖK Yeni Malatyaspor'a konuk oldu.Karşılaşmada Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Marius Sumudica'nın hareketleri iki kulübe arasında gerginliğe neden oldu.

TEKNİK HEYET İTİRAZ ETTİ, KULÜBELER KAPIŞTI

Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyonda, sarı-kırmızılı teknik heyet maçın 4. hakemine itirazlarda bulundu. Bu olayları gören Sumudica, hakeme itiraf eden Galatasaraylı teknik heyete el hareketleri ile ''Biraz çekilin, çok konuşuyorsunuz'' dedi.

NECATİ ATEŞ KARŞILIK VERDİ

Sumudica'nın sözlerine tepki gösteren Necati Ateş ayağa kalktı ve karşılık verdi. Galatasaray teknik heyeti Necati Ateş'i sakinleştirdi ve olay büyümeden kapandı.



