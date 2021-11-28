Sumudica ve Galatasaray arasında gerginlik!

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, ÖK Yeni Malatyaspor'a konuk oldu.Karşılaşmada Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Marius Sumudica'nın hareketleri iki kulübe arasında gerginliğe neden oldu.
Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyonda, sarı-kırmızılı teknik heyet maçın 4. hakemine itirazlarda bulundu. Bu olayları gören Sumudica, hakeme itiraf eden Galatasaraylı teknik heyete el hareketleri ile ''Biraz çekilin, çok konuşuyorsunuz'' dedi.
Sumudica'nın sözlerine tepki gösteren Necati Ateş ayağa kalktı ve karşılık verdi. Galatasaray teknik heyeti Necati Ateş'i sakinleştirdi ve olay büyümeden kapandı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum