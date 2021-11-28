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Sumudica ve Galatasaray arasında gerginlik!

28.11.2021 21:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 14. haftasında ÖK Yeni Malatyaspor, sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Mücadelede Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Galatasaray yedek kulübesiyle kısa süreli tartışma yaşadı.

Sumudica ve Galatasaray arasında gerginlik!

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, ÖK Yeni Malatyaspor'a konuk oldu.Karşılaşmada Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Marius Sumudica'nın hareketleri iki kulübe arasında gerginliğe neden oldu.

TEKNİK HEYET İTİRAZ ETTİ, KULÜBELER KAPIŞTI

Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyonda, sarı-kırmızılı teknik heyet maçın 4. hakemine itirazlarda bulundu. Bu olayları gören Sumudica, hakeme itiraf eden Galatasaraylı teknik heyete el hareketleri ile ''Biraz çekilin, çok konuşuyorsunuz'' dedi.

Yeni Malatyaspor 0-0 Galatasaray (Maç sonucu)Yeni Malatyaspor 0-0 Galatasaray (Maç sonucu)

NECATİ ATEŞ KARŞILIK VERDİ

Sumudica'nın sözlerine tepki gösteren Necati Ateş ayağa kalktı ve karşılık verdi. Galatasaray teknik heyeti Necati Ateş'i sakinleştirdi ve olay büyümeden kapandı.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Yeni Malatyaspor
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