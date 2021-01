Sunar: ‘2020 yatırım yılı oldu’

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, “Halka hizmetin hakka hizmet olduğuna inanan, AK Belediyecilik anlayışıyla Palandöken’i marka ilçe hedefine ulaştırmayı amaçlıyoruz.” dedi.

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, 2021 yılının başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Sunar mesajında, 2020 yılında yürüttükleri faaliyetlere değinerek, 2021 yılı hedeflerini paylaştı.

Ak Belediyecilik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ufkunun belirlediği AK Belediyecilik kaydında vizyoner bir anlayışla hizmet verdiklerini dile getiren Başkan Sunar, “Palandöken, sokak sokak, mahalle mahalle AK Belediyecilik eserleriyle bezenmiştir. Bu başarı için bize imkan, destek ve fırsat tanıyan herkese ve her kesime minnettarız” paylaşımında bulundu.

2020 Yatırım Yılı Oldu

2020 yılının Palandöken için yatırım yılı olduğunun altını çizen Başkan Sunar, “Meselemiz gönüller kazanmak, gönüllere girmek, halkımızın bize gösterdiği teveccüh ve güvene layık olmaktır. Hedefimiz Hakkın rızasını kazanmak, halkın bize verdiği göreve layık olmaktır. AK Belediyecilik istikametinde halkımıza yine söz veriyor, ‘durmak yok, yola devam diyoruz’ dedi

Salgınla Mücadele

2020 yılının mart ayında tüm dünyaya musallat olan Kovid-19 salgını nedeniyle zor bir yıl geçirdiklerini ifade ederek salgınla mücadele noktasında belediyenin yürüttüğü çalışmaları paylaşan Başkan Sunar, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemize de musallat olan Kovid-19 salgını sebebiyle, endişeli ve sıkıntılı bir süreç geçirdik. Acı kayıplar yaşadık, zor saatler geçirdik. Pandemi yuvalar yıktı, sosyal ve ekonomik insicamımızı olumsuz etkiledi. Dükkanına gidemeyen esnafa, tezgahını açamayan zanaatkara, tarlasından uzak kalan çiftçiye, işinden ayrı düşen işçiye, süreci endişeyle izleyen emekliye, toplumun her kesimine eşsiz bir vefa gösteren hükümetimiz, örnek bir disiplin ve kararlılık sergiledi. Palandöken Belediyesi olarak bizler de aynı disiplin ve kararlılıkla mücadelemizi sürdürdük, sürdürüyoruz. Dikkatler Palandöken’de toplandı, dayanışmanın adresi Palandöken oldu. Her vatandaşımıza ulaşıp gönlüne dokunmak, derdine derman olmak için kısa adı PALTİM olan Palandöken Belediyesi Toplum İletişim Merkezini çok daha aktif hale getirdik. 368 bin 740 talebe PALTİM vasıtasıyla cevap verdik. 500 bini aşkın maske üreterek ilçe sakinlerimize ulaştırdık. 15 Bin418 Noktayı Dezenfekte Ettik. 12 Bin950 LitreElDezenfektanıDağıttık. 25 Bin890 EldivenDağıttık. İlçemizin her noktasına atık kutuları yerleştirdik.parkvebahçelerintamamınasokak hayvanlarıiçinmamavesukabıbıraktık. Korona virüs ile mücadelede, etkin ve kararlı yaklaşımımız ilk günkü gibi aynı ciddiyet ve titizlikte devam ediyor.”

Sokaklar Yenilendi, 3 Prestij Cadde Hizmete Açıldı

2020 yılı yaz sezonu faaliyetleri kapsamında merkezi ve kırsal mahallelerde önemli faaliyetlere imza attıklarını kayda geçen Başkan Sunar, “Abdurrahmangazi mahallemizde onlarca sokağı yenilerken aynı zamanda semte prestij kazandıran cadde trafiğe açtık. Yine Hüseyin Avni Ulaş Mahallemizde iki prestij projemizi tamamlayarak halkımızın hizmetine sunduk.

Kent Ormanı Vadi Palandöken Nefes Projesi

2020 yılı içerisinde Kent ormanında ‘Vadi Palandöken Nefes Projesi’ni hayata geçirmenin heyecanını yaşadıklarını söyleyen Sunar, projenin belediyenin kendi imkanlarıyla ilerlediğini kayda geçti. Sunar, “Projemizin ilk etabına, dağınık halde olan dereleri bir noktaya taşıyarak başladık. 3 doğal havuz oluşturduk. 23 dönümlük yamaç alanda yeşillendirme ve ağaçlandırma faaliyeti yürüttük. Restoran ve kafeterya, yaz ve kış bahçeleri oluşturmak için gerekli alanları belirledik. Erzurum’un turizmde sesi olan Palandöken, projemizin nihayete ermesiyle ilimizin nefesi de olacak.” diye konuştu

Çevre Dostu Belediye

İlçede yürüttükleri kaldırım ve asfalt çalışmalarında, çevre dostu belediyeciliğini ortaya koyarak rekreasyon alanları da oluşturduklarının altını çizen Başkan Sunar, “Yeşil alan oranını ülke ortalamasıyla paralel olarak çoğalttık. 8 bin 500 adet ağaç dikimi, 55 bin adet mevsimlik çiçek ve gül bitkisi dikimi yaptık. 5 bin metrekare pasif yeşil alanı, tohum ekimi yapmak suretiyle, 13 bin metrekare alanı ise rulo çim serimi ile yeşillendirdik. 50 adet pergole, 100 adet kamelya kurduk. Uluslararası standartlara uygun bisiklet yolu yaptık. 87 adet oyun grubunun parça değişim ve onarımını gerçekleştirdik. Parklarımızda bulunan oturma bankı ve çöp kutularının değişimini yaptık. 97 parkımızın bakımlarını periyodik olarak gerçekleştirdik. 350 bin metrekare yeşil alanı, kene, sinek ve diğer haşerelerle mücadele kapsamında ilaçladık. Halk sağlığı açısından olumsuz etkilere neden olan kavak ağacı kesimini ve bu kesimden elde edilen ağaçların 300 ihtiyaç sahibi aileye yakacak olarak geri dönüşümünü gerçekleştirdik.” ifadelerini kullandı.

Kırsal Mahallelere Yatırımlar

Kırsal mahalleleri merkezi mahallelerden ayırmadıklarını ifade eden Başkan Sunar, Tuzcu, Konaklı, Kümbet, Yağmurcuk, Taşlıgüney, Nenehatun, Nebi Mahallelerinde; taziye evi, ihtiyaç sahibi ailelere ev, mezarlık duvarı, çeşme ve çevre düzenleme faaliyetleri yürüttüklerini kayda geçti.

Kültür Ve Gençlik Faaliyetleri

Kültür merkezleri odağında ezber bozan çalışmalar yürüttüklerinin altını çizen Başkan Sunar, Maske üretiminden el sanatlarının ihyasına kadar ciddi faaliyetlere imza attıklarını belirtti. Sunar, “Recep Tayyip Erdoğan ve Efkan Ala Kültür Merkezlerimizde 2019-2020 eğitimöğretimsezonunda53 alanda 5 bin254 kursiyerin eğitim almasını sağladık. Açtığımız kurslarla ilçemizin iktisadi, kültürel ve sosyal yapısını zenginleştiriyoruz.” Kaydını düştü

2 Projemiz Yatırım Aşamasında

İlçe ekonomisine ciddi katkı sağlayacak, kadın istihdamı da oluşturacak iki projelerinde yatırım aşamasına geldiklerini paylaşan Başkan Sunar, “İlçemizde hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşlarımızın elde ettikleri süt ve süt ürünlerini en doğru şekilde değerlendirip pazara sunmaları noktasında hazırladığımız ‘Maksut Efendi Mahallesi Üreten Kadınlar’ projemizin sözleşmesini KUDAKA ile imzaladık. Yine Hayvansal atıkların değerlendirilmesi için hazırladığımız ‘Palandöken Belediyesi Hayvan Atığı Biyogaz Dönüşüm Tesisi’ projemizde de son geldik.” dedi

Palandöken’e Yeni Nikah Salonu

Yıl içerisinde belediye hizmet binasında yaklaşık 150 kişi kapasiteli yeni bir nikah salonunu hizmete açtıklarını da sözlerine ekleyen Sunar, “Açtığımız modern nikah salonuyla çiftlerimizin en mutlu günlerine ortak oluyoruz.” dedi

Palandöken 2021’de de Gelişimi Sürdürecek

Mesajında, 2021 yılında da Palandöken’i huzur dolu yaşam alanlarıyla, cazibe merkezi yapacak proje ve yatırımlarla buluşturmaya devam edeceklerini kayda geçen Başkan Sunar, “2021 yılı Palandöken’e yaraşır yatırımların temellerinin atılacağı bir yıl olacak. Bu vesileyle çalışmalarımızda alın teri ve emeğini ortaya koyan çalışma arkadaşlarımın, basın mensuplarının, Sivil Toplum Kuruluşlarının ve hizmetlerinde olmaktan şeref duyduğum hemşerilerimin yeni yılını tebrik ediyor, sağlık, mutluluk ve başarı diliyorum.” ifadelerine yer verdi.