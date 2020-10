Sunar: ‘Cumhuriyet aziz değerimiz’

Palandöken Belediye Başkanı Sunar, “Cumhuriyet, Türk Milletinin uğruna can adadığı bir değer; Türkiye, sınırları şühedanın aziz kanıyla çizilmiş mübarek bir coğrafyadır. Milli birliği, kardeşliği, huzur ve istikrarıyla cihana yön veren Türkiye, 2023 hedefine emin bir istikamette ilerlemektedir.” dedi.

Cumhuriyet Fazilettir

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 97’inci yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Cumhuriyetin bir fazilet vurgusu olduğu, yönetimde erdemi içerdiğine işaret eden Sunar, “Ecdadımızın izinde, değerlerimiz temelinde Cumhuriyetimizi kuranlara minnettarız. Bu emaneti aziz saklamak ve korumak vazifemizdir.” mesajını verdi.

Yeni Bir Şahlanış Dönemi

Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türk milletinin, her türlü yokluk ve imkansızlığa rağmen bir özgürlük ve varoluş destanı yazdığını hatırlatan Başkan Sunar, bugün de aynı ruh ve duruşla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yeni bir şahlanış dönemi yaşandığını söyledi.

Ülkemiz Üzerinde Oynanan Oyunları Bozmayı Sürdüreceğiz

Başkan Sunar, “Ülkemiz son yıllarda yine tarihi bir mücadelenin içerisinde. Milli birlik ve beraberliğimizi bozmaya yönelik her türlü oyun, fitne sergileniyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde millet olarak kenetlenerek bu kirli oyunları bugüne kadar bozduk, bundan sonra da bozacağız. ‘Özgürlük ve Bağımsızlık benim karakterimdir’ diyen bu aziz millet, Türkiye üzerinde oynanan oyunlara, ülkemiz için kurulan tuzaklara ve haince senaryoların gerçekleşmesine asla geçit vermeyecektir.” dedi

Erzurum Cumhuriyetin Temel Taşı

Mesajında Cumhuriyetin kurulmasında Erzurum’un milli ve manevi duruşuna da dikkat çeken Başkan Sunar, ’Vatan bir bütündür asla parçalanamaz’ hükmünün cihana haykırıldığı kutlu adres Erzurum, Cumhuriyetin temel taşıdır. İşgale karşı direnmenin ilk örneklerinden biri olan Erzurum Kongresi, cumhuriyete giden yolu açmış, Cumhuriyetin temellerinin atıldığı kongre olarak tarihe geçmiştir." dedi.

Başkan Sunar mesajının son bölümünde, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu cennet vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.” İfadelerine yer verdi.