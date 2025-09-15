Mynet Trend

Sunucunun o anları! Kızı o haberi banyo yaparken verdi... İlginç sevinç anları sosyal medyada kısa sürede çok konuşuldu

BBC sunucusu Julia Bradbury, duşta kızı tarafından kayda alındı. Yazdığı kitabın "en çok satanlar" listesinde olduğunu öğrendiği anları sosyal medyada paylaşan sunucu kısa sürede çok konuşuldu.

Çiğdem Sevinç

BBC sunucusu Julia Bradbury, sabah duşunu aldığı sırada 9 yaşındaki kızı tarafından yanlışlıkla kamera kaydına alındı. Kızı, Bradbury'nin en son yazdığı kitabının "en çok satanlar listesinde bir numaraya yükseldiğini” haber vermek için heyecanla banyoya daldı. O sırada duştayken tamamen çıplak olan 55 yaşındaki sunucu, kızının kayda aldığı videoda şaşkınlığını gizleyemedi.

"ANNE, SEN EN ÇOK SATANLARDA BİR NUMARASIN!"

Instagram’da paylaşılan videoda Julia’nın çıplak hali, efektlerle bir nebze kapatıldı. Kızının “Anne, seni çekiyorum!” demesi üzerine Julia şaşkınlıkla “Neden?” diye sordu. Kızı ise heyecanla “Çünkü sen bir numarasın!” yanıtını verdi.

Bu haber karşısında büyük sevinç yaşayan Bradbury, göğsünü tutarak “Hayır! Gerçekten mi?” diye bağırdı ve ardından sevinç çığlıkları attı.

