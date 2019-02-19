'Süper Ay' Türkiye'den böyle gözlendi

Ayın dünyaya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Türkiye'den de gözlenebiliyor. Dolunay her zamankinden yaklaşık yüzde 30 daha parlak ve dünyaya en yakın olduğu "Süper Ay" gökyüzünde kendini gösteriyor.

Kartpostallık görüntülere sahne olan Süper Ay, çıplak gözle İstanbul'dan izlendi.

ANKARA'DA SÜPER AY

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Ankara'dan da gözlendi.

(DHA / AA)



