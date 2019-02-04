Dün geceki finale damga vurdu!

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Super Bowl finaline Gisele Bundchen damga vurdu

NFL'de sezonun en büyüğü, Super Bowl'da Los Angeles Rams'ı 13-3 yenen New England Patriots oldu.

NFL'de 6. kez şampiyonluğa ulaşan Tom Brady de Super Bowl'u kazanan en yaşlı Quarterback olarak da tarihe geçti.

41 yaşındaki Brady'i 2009 yılından bu yana evli olduğu Brezilyalı eşi Gisele Bundchen de yalnız bırakmadı.

6 kez şampiyonluğunu kazanan Tom Brady, eşi ve çocuklarıyla büyük bir mutluluk yaşarken, kameraların sık sık Gisele Bündchen'i göstermesi de dikkat çekti.

Gisele Bündchen sosyal medyada TT listesine girerken, takımıyla şampiyonluğa ulaşan Brady'i dudaklarından öperek kutladı.

İşte Bundchen'in Super Bowl'a damga vurduğu anlar...

Super Bowl finaline Gisele Bundchen damga vurdu

Super Bowl finaline Gisele Bundchen damga vurdu

Super Bowl finaline Gisele Bundchen damga vurdu

Super Bowl finaline Gisele Bundchen damga vurdu

Super Bowl finaline Gisele Bundchen damga vurdu

Super Bowl finaline Gisele Bundchen damga vurdu

Super Bowl finaline Gisele Bundchen damga vurdu