Dün geceki finale damga vurdu!

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 04.02.2019 15:57 | Son Güncelleme

Amerika Ulusal Futbol Ligi NFL'de şampiyonluk, Los Angeles Rams'ı 13-3 mağlup eden New England Patriots'ın oldu. 53. Super Bowl finalinde kariyerinin 6. şampiyonluk sevincini yaşayan Tom Brady'i eşi Gisele Bundchen de yalnız bırakmadı.

İşte yaşananlar...

Super Bowl finaline Gisele Bundchen damga vurdu

NFL'de sezonun en büyüğü, Super Bowl'da Los Angeles Rams'ı 13-3 yenen New England Patriots oldu.

NFL'de sezonun en büyüğü, Super Bowl'da Los Angeles Rams'ı 13-3 yenen New England Patriots oldu.

NFL'de 6. kez şampiyonluğa ulaşan Tom Brady de Super Bowl'u kazanan en yaşlı Quarterback olarak da tarihe geçti.

NFL'de 6. kez şampiyonluğa ulaşan Tom Brady de Super Bowl'u kazanan en yaşlı Quarterback olarak da tarihe geçti.

41 yaşındaki Brady'i 2009 yılından bu yana evli olduğu Brezilyalı eşi Gisele Bundchen de yalnız bırakmadı.

41 yaşındaki Brady'i 2009 yılından bu yana evli olduğu Brezilyalı eşi Gisele Bundchen de yalnız bırakmadı.

6 kez şampiyonluğunu kazanan Tom Brady, eşi ve çocuklarıyla büyük bir mutluluk yaşarken, kameraların sık sık Gisele Bündchen'i göstermesi de dikkat çekti.

6 kez şampiyonluğunu kazanan Tom Brady, eşi ve çocuklarıyla büyük bir mutluluk yaşarken, kameraların sık sık Gisele Bündchen'i göstermesi de dikkat çekti.

Gisele Bündchen sosyal medyada TT listesine girerken, takımıyla şampiyonluğa ulaşan Brady'i dudaklarından öperek kutladı.

Gisele Bündchen sosyal medyada TT listesine girerken, takımıyla şampiyonluğa ulaşan Brady'i dudaklarından öperek kutladı.

İşte Bundchen'in Super Bowl'a damga vurduğu anlar...

İşte Bundchen'in Super Bowl'a damga vurduğu anlar...

Super Bowl finaline Gisele Bundchen damga vurdu

Super Bowl finaline Gisele Bundchen damga vurdu

Super Bowl finaline Gisele Bundchen damga vurdu

Super Bowl finaline Gisele Bundchen damga vurdu

Super Bowl finaline Gisele Bundchen damga vurdu

Super Bowl finaline Gisele Bundchen damga vurdu

Super Bowl finaline Gisele Bundchen damga vurdu

Super Bowl finaline Gisele Bundchen damga vurdu

Super Bowl finaline Gisele Bundchen damga vurdu

Super Bowl finaline Gisele Bundchen damga vurdu

Super Bowl finaline Gisele Bundchen damga vurdu

Super Bowl finaline Gisele Bundchen damga vurdu

Super Bowl finaline Gisele Bundchen damga vurdu

Super Bowl finaline Gisele Bundchen damga vurdu

Super Bowl finaline Gisele Bundchen damga vurdu

Super Bowl finaline Gisele Bundchen damga vurdu
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Anahtar Kelimeler:
Gisele Bündchen Tom Brady Super Bowl

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