Eski Rockstar geliştiricisi: GTA 6 telefonda çalışabilir, Switch 2 sürümü anlamsız

GTA 6'nın PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için çıkışına iki aydan az kaldı. Oyunun ilerleyen dönemde başka platformlara da gelmesi bekleniyor. PC sürümünün henüz resmi olarak doğrulanmamasına rağmen çıkmasına neredeyse kesin gözüyle bakılırken, Nintendo Switch 2 sürümünün durumu ise belirsizliğini koruyor. Oyunun Switch 2'ye taşınması üzerinde çalışıldığına ilişkin söylentiler bulunurken, eski Rockstar Games geliştiricisi Jérémy Hartvick'ten bu konu ve olası GTA 6 mobil üzerine dikkat çeken açıklamalar geldi.

SWITCH 2 SÜRÜMÜNÜ ANLAMSIZ BULDU

Hartvick, Kiwi Talkz'a verdiği röportajda böyle bir sürümün kendisine göre anlamlı olmadığını söyledi.

Hartvick, "Bunun mantıklı olduğuna bile inanmıyorum çünkü GTA 6'nın kitlesinin Switch kitlesiyle bu kadar örtüştüğünden emin değilim. Eğer bir GTA hayranıysanız, muhtemelen GTA'nın çıkacağı bir konsolu satın alırsınız." dedi.

Hartvick'e göre oyuncular Rockstar Games yapımlarını oynamak için gerekli konsolu satın alacağından, özellikle teknik sınırlamalar da düşünüldüğünde GTA 6'yı Nintendo'nun sistemine taşımak için ayrıca çaba harcamak anlamlı olmayabilir.

Eski Rockstar geliştiricisi, "Oyununuzu almak için herkesin bir PS5 satın alacağını bildiğiniz halde, tamamen aynı şekilde çalışmadığı için muhtemelen daha düşük kaliteli bir deneyim sunmak adına bu kadar uğraşmanız mantıklı mı? Hayır." ifadelerini kullandı.

GTA 6 TELEFONLARA GELEBİLİR

Öte yandan Hartvick, GTA 6'nın akıllı telefonlara taşınmasının mümkün olabileceğini de söyledi.

Hartvick, "Eğer gerçekten kafalarına koyarlarsa, GTA 6'yı telefonunuzda oynuyor olabilirsiniz çünkü bu teknoloji var ve bunun mümkün olduğu kanıtlandı." dedi.

Kaynak: wccftech