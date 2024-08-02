Süper Kupa öncesi Galatasaray ve Beşiktaş'tan ortak toplantıda ilginç diyalog! Necip Uysal'ın dediklerini herkes duydu, Muslera susturmaya çalıştı

Süper Lig şampiyonu Galatasaray ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş Süper Kupa mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadelede saat 20.45'te başlayacak.

Karşılaşma öncesi iki ekip ortak basın toplantısı düzenlerken, Sarı-Kırmızılılar'dan kaptan Fernando Muslera ve teknik direktör Okan Buruk ile Beşiktaş'tan ise kaptan Necip Uysal ve teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, toplantıya katıldı.

Necip Uysal ve Muslera'nın yaşadığı diyalog, sosyal medyanın gündemine oturdu.

TOPLANTIDA KOMİK ANLAR

Okan Buruk, iki futbolcuya 'Kim daha eski' sorusunu yöneltti. Necip Uysal 'yaş anlamında mı?' cevabını verirken Muslera eliyle 'sus' işareti yaptı.

"MİKROFONUN AÇIK"

'Şşş mikrofon açık' diyen Muslera, Necip Uysal'ın mikrofonunu eliyle kapattı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

O anlar izleyenleri gülümsetirken, sosyal medyada binlerce kez izlendi. Daha sonrasında ise Okan Buruk, 'sezon anlamında' diyerek soruya açıklık getirdi.