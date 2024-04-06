Süper Kupa öncesi Okan Buruk'tan dikkat çeken ifadeler! O sözler için konuştu: 'İlk defa duydum'

2023 Turkcell Süper Kupa final maçında Fenerbahçe'yle karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, mücadele öncesi basın toplantısı düzenledi. Kendi işlerinde odaklandıklarını ifade eden Buruk "Ne olacak bilmiyoruz. Duyduğumuz bildiğimiz Fenerbahçe gelecek ama hangi oyuncularla gelecek bilmiyoruz" dedi.

Galatasaray’ın eski Başkan Yardımcısı Adnan Öztürk 'Biz de U19'la çıkalım' sözleri hakkında ise Buruk, "İlk defa duydum" dedi.

İşte Okan Buruk'un açıklamalarından satır başları:

"Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Şanlıurfa bizi bağrına bastı. Çok özlüyorlar. Ne kadar heyecanlı olduklarını gördük. Bu bizi heyecanlandırdı. İki takımın burada Şanlıurfa'da bir arada olması çok daha güzel olurdu. Şanlıurfa şehri hem futbola ve büyük takımlara özlem duyuyor hem deprem gelirlerinin bu bölge ve çevreye bağışlanacak. Biz görevimizi yapmak için buradayız. Takımla hazırlandık. Ne olacak, tam olarak bilmiyoruz. Biz kendi üzerimize düşeni yapmak için buradayız.

"NE OLACAK BİLMİYORUZ"

Biz kendi işimize odaklandık. Antrenman periyodumuz vardı, onu doğru şekilde yaptık. Rakibimiz ne şekilde gelecek, nasıl çıkacak, ne yapacak bilmiyoruz. Değerlendirme yapamıyoruz. Yarın Fenerbahçe ile oynamayı çok isterdik. Ne olacak bilmiyorum. Biz ne gerekiyorsa oynamaya hazırız. Sonrasını bekleyeceğiz. Ne olacak bilmiyoruz. Duyduğumuz bildiğimiz Fenerbahçe gelecek ama hangi oyuncularla gelecek bilmiyoruz. Maçtan sonra konuşmak daha doğru olur.

Biz barış üzerinden mesaj veriyoruz. Tansiyonu ne kadar düşürsek o kadar iyi. Yarın ve bundan sonra vermeye devam edeceğiz. Ülkemizin barışa ihtiyacı var. Bunu sağlamak için elimizden geleni yapacağız.

Burada olduğumuz için mutluyuz. Şanlıurfa ve çevre illerden gelecek insanlar için büyük bir heyecan olacak. Bu organizasyon çok anlamlı bir organizasyon. Kupa dışında deprem bölgesi için yapılacak bir yardım maçı. Şanlıurfa ve çevre iller bizi merakla bekliyordu. Bu görev için buradayız. Bundan sonra deprem bölgesi ve üzerimize düşeni Galatasaray olarak yapmaya hazırız. Şampiyon olarak buradayız. Tekrar kupa kazanmak, müzemize bir kupa daha getirmek istiyoruz. Maçta ne olacağını tam olarak bilmesek de biz hazırız. Biz üzerimize düşeni yapıp kupayı kazanmak istiyoruz.

"GALATASARAY OLARAK ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA HAZIRIZ"

Geçen maçtan sonra da söyledim aynı şeyleri. Futbolun tansiyonunun düşmesine ihtiyaç var. Galatasaray olarak elimizden geleni yapmaya hazırız. Pozitif mesajlar vermeye çalışıyoruz. Kendi açımdan konuşuyorum, bu yolda devam edeceğiz. Burada bulunmamızın nedeni, geçen senenin şampiyonu olmamız. Gönül isterdi, hep beraber birbirimize sarılarak burada bir resim verip maçı oynasaydık. Burada beraber değiliz. Yarın ne olacak tam bilmiyorum. Biz Türk futbolu için, ülke için hiçbir şekilde kaosa ihtiyaç yok. Büyük şeyler yaşadık. Daha geçen sene deprem oldu, tüm kulüpler ve futbolcular birlik oldu. Buradaki maçın gelirleri deprem bölgesine gönderilecek. Tansiyonu düşürmek için, ligin de son periyodu biliyorsunuz, üzerimize düşeni yapmalıyız. Kazanan Türkiye ve Türk futbolu olsun. Ülkemizi düşünüyorsak daha verici olmamız gerekiyor.

"İLK DEFA DUYDUM"

Buruk, Galatasaray’ın eski Başkan Yardımcısı Adnan Öztürk 'Biz de U19'la çıkalım' sözleri hakkında ise şunları aktardı:

Okumadım, dinlemedim, bilmiyorum. İlk defa duydum. Biz burada Galatasaray olarak yarınki maçta Türkiye'nin en değerli kupalarını, Cumhuriyet'in 100. yılında yaşadığımız şampiyonluk sonrası 100. yıl Süper Kupası. Bu kupayı kazanmak için sahada olacağız. Karşımızdaki rakip önemli değil. Biz işimizi yapıp hazır olacağız. Rakip kimle çıkar kimle oynar bilemiyoruz. Bunu maçtan sonra konuşuruz."





