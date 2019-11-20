Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
22 KASIM CUMA:
20.30 Galatasaray-Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu
23 KASIM CUMARTESİ:
15.00 Yukatel Denizlispor-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler
17.30 MKE Ankaragücü-Trabzonspor: Cüneyt Çakır
20.00 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş: Fırat Aydınus
24 KASIM PAZAR:
14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Demir Grup Sivasspor: Halis Özkahya
16.30 Kasımpaşa-Gençlerbirliği: Alper Ulusoy
16.30 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe: Volkan Bayarslan
19.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe: Mete Kalkavan
25 Kasım Pazartesi:
20.00 Antalyaspor-Gaziantep FK: Hüseyin Göçek
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