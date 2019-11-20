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Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 20.11.2019 13:21 | Son Güncelleme

Süper Lig'de 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli olurken, Galatasaray-Medipol Başakşehir maçı Yaşar Kemal Uğurlu'ya verildi.

Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

22 KASIM CUMA:

20.30 Galatasaray-Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu

23 KASIM CUMARTESİ:

15.00 Yukatel Denizlispor-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler

17.30 MKE Ankaragücü-Trabzonspor: Cüneyt Çakır

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş: Fırat Aydınus

24 KASIM PAZAR:

14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Demir Grup Sivasspor: Halis Özkahya

16.30 Kasımpaşa-Gençlerbirliği: Alper Ulusoy

16.30 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe: Volkan Bayarslan

19.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe: Mete Kalkavan

25 Kasım Pazartesi:

20.00 Antalyaspor-Gaziantep FK: Hüseyin Göçek

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
fenerin maçını yönetip fener kazanıyorsa o maçın hakemi haftaya maç alamıyor tesadüf canım tesadüf
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